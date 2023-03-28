Кража полумиллиона рублей из сейфа элитного кинотеатра в Москве попала на видео

В Москве сотрудник элитного кинотеатра украл выручку почти на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Сотрудник кинотеатра "Москва" подменил почти 500 тысяч рублей на пакет с фальшивыми деньгами. Видео © SHOT

33-летний Михаил М., работавший в кинотеатре "Москва", незаметно подменил 483 тысячи рублей на пакет с фальшивыми купюрами, когда клал деньги в сейф. Украденное он припрятал под рубашку. Подмену спустя несколько часов обнаружил гендиректор. Мужчина вызвал полицию, и Михаила вскоре задержали. Сейчас с ним работают оперативники.