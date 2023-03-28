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28 марта, 08:12

Кража полумиллиона рублей из сейфа элитного кинотеатра в Москве попала на видео

В Москве сотрудник элитного кинотеатра украл почти полмиллиона рублей выручки

В Москве сотрудник элитного кинотеатра украл выручку почти на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Сотрудник кинотеатра "Москва" подменил почти 500 тысяч рублей на пакет с фальшивыми деньгами. Видео © SHOT

33-летний Михаил М., работавший в кинотеатре "Москва", незаметно подменил 483 тысячи рублей на пакет с фальшивыми купюрами, когда клал деньги в сейф. Украденное он припрятал под рубашку. Подмену спустя несколько часов обнаружил гендиректор. Мужчина вызвал полицию, и Михаила вскоре задержали. Сейчас с ним работают оперативники.

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Ранее под Кировом голодный рецидивист украл сковородку с котлетами и подливкой из столовой. Когда правоохранители нагрянули к преступнику домой, он уже съел украденную провизию.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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