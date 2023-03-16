19-летняя работница Wildberries провернула "кражу века" под прикрытием бунта, но попалась
В Подмосковье сотрудница Wildberries украла товары, пока её коллеги бастовали
ПВЗ в Электростали. Фото © t.me / SHOT
В подмосковной Электростали сотрудница одного из пунктов выдачи Wildberries украла товаров на сумму в 34 тысячи рублей, в то время как остальные бастовали из-за введения компанией новых штрафов. Об этом пишет SHOT.
Накануне 19-летняя девушка забрала всё, что ей попалось на глаза в ПВЗ, после чего скрылась, надеясь, что в суматохе никто не обратит внимания на "кражу века". Однако другие работники разоблачили нарушительницу и обратились в полицию. Начата проверка.
Напомним, накануне владельцы ПВЗ выдвинули требования компании Wildberries, среди которых — отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда.