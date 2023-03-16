"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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16 марта, 15:55

19-летняя работница Wildberries провернула "кражу века" под прикрытием бунта, но попалась

В Подмосковье сотрудница Wildberries украла товары, пока её коллеги бастовали

<p>ПВЗ в Электростали. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49258" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

ПВЗ в Электростали. Фото © t.me / SHOT

В подмосковной Электростали сотрудница одного из пунктов выдачи Wildberries украла товаров на сумму в 34 тысячи рублей, в то время как остальные бастовали из-за введения компанией новых штрафов. Об этом пишет SHOT.

Накануне 19-летняя девушка забрала всё, что ей попалось на глаза в ПВЗ, после чего скрылась, надеясь, что в суматохе никто не обратит внимания на "кражу века". Однако другие работники разоблачили нарушительницу и обратились в полицию. Начата проверка.

Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы

Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы

Напомним, накануне владельцы ПВЗ выдвинули требования компании Wildberries, среди которыхотмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда.

Татьяна Миссуми
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