19-летняя работница Wildberries провернула "кражу века" под прикрытием бунта, но попалась

В подмосковной Электростали сотрудница одного из пунктов выдачи Wildberries украла товаров на сумму в 34 тысячи рублей, в то время как остальные бастовали из-за введения компанией новых штрафов. Об этом пишет SHOT .

Накануне 19-летняя девушка забрала всё, что ей попалось на глаза в ПВЗ, после чего скрылась, надеясь, что в суматохе никто не обратит внимания на "кражу века". Однако другие работники разоблачили нарушительницу и обратились в полицию. Начата проверка.