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24 марта, 13:49

Голодный рецидивист украл сковородку с котлетами и подливкой из столовой под Кировом

Отсидевший в тюрьме мужчина украл котлеты и посуду из столовой в Кировской области

В Кировской области недавно вернувшийся из тюрьмы 43-летний мужчина украл из столовой котлеты вместе со сковородкой и вкусно поужинал дома до приезда полиции. О случившемся пишет региональное УМВД.

"Ночью в помещение столовой для работников предприятия в городе Мураши было совершено проникновение. Злоумышленник, отодвинув москитную сетку на окне, похитил порционное мясо, котлеты, овощи и даже соус-подливку, всё это он вынес в кастрюле и сковородке", — говорится в сообщении.

Когда правоохранители нагрянули к преступнику домой, он уже съел украденную провизию. Теперь на него завели новое уголовное дело по факту кражи. Любитель котлет официально нигде не работал и часто злоупотреблял спиртным.

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Ранее сообщалось, что житель Красноярска украл из магазина 188 плиток шоколада, чтобы порадовать своих детей. Стоимость похищенного составила 14 тысяч рублей.

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ТАСС / URA.RU / Александр Мамаев

Татьяна Миссуми
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