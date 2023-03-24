Голодный рецидивист украл сковородку с котлетами и подливкой из столовой под Кировом

В Кировской области недавно вернувшийся из тюрьмы 43-летний мужчина украл из столовой котлеты вместе со сковородкой и вкусно поужинал дома до приезда полиции. О случившемся пишет региональное УМВД.

"Ночью в помещение столовой для работников предприятия в городе Мураши было совершено проникновение. Злоумышленник, отодвинув москитную сетку на окне, похитил порционное мясо, котлеты, овощи и даже соус-подливку, всё это он вынес в кастрюле и сковородке", — говорится в сообщении.

Когда правоохранители нагрянули к преступнику домой, он уже съел украденную провизию. Теперь на него завели новое уголовное дело по факту кражи. Любитель котлет официально нигде не работал и часто злоупотреблял спиртным.