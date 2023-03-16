Красноярский Робин Гуд украл сотню плиток шоколада и отдал детям

Житель Красноярска украл из магазина 188 плиток шоколада, чтобы порадовать своих детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Момент кражи 188 плиток шоколада из супермаркета в Красноярске. Видео © Telegram / ГУ МВД по Красноярскому краю

"Следователями полиции окончено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя Красноярска в краже шоколада. В полицию обратился представитель одного из супермаркетов города с заявлением, что при инвентаризации обнаружена недостача плиток шоколада на сумму 14 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин. Одного из них задержали, местонахождение второго устанавливается. По данным следствия, злоумышленники пришли в супермаркет в Центральном районе города, подошли к стойке с шоколадками и сложили в сумку 188 упаковок. Затем похитители сладостей поделили украденное поровну — 94 плитки каждому. Один из обвиняемых пришёл домой и отдал шоколад своим детям. Мужчина полностью признал вину и возместил магазину половину ущерба от кражи.