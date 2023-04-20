Блогерше-миллиардерше Лерчек грозит новое дело

Блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) может грозить дело по статье о фальсификации. Как сообщает Mash, она пыталась отвлечь следствие от своих неуплаченных налогов и перевести внимание на стилистку Эльвиру Янковскую.

По данным телеграм-канала, в начале разбирательства о неуплаченных налогах Лерчек обвинила Янковскую в том, что та незаконно продаёт сумки под брендом блогерши. Однако после этого правоохранители выяснили, что у Чекалиной накопилось 311 миллионов рублей в качестве долга государству.

Чтобы отвлечь внимание следствия, блогерша с помощью своего адвоката Михаила Мушаилова надавила на общих с Янковской подруг. Их убеждали в том, что на стилистку нужно написать доносы. Те сначала согласились, а после сообщили об угрозах в адвокатскую палату.