Блогерше-миллиардерше Лерчек грозит новое дело
Mash: Лерчек грозит новое дело за фальсификацию во время следствия
Блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) может грозить дело по статье о фальсификации. Как сообщает Mash, она пыталась отвлечь следствие от своих неуплаченных налогов и перевести внимание на стилистку Эльвиру Янковскую.
По данным телеграм-канала, в начале разбирательства о неуплаченных налогах Лерчек обвинила Янковскую в том, что та незаконно продаёт сумки под брендом блогерши. Однако после этого правоохранители выяснили, что у Чекалиной накопилось 311 миллионов рублей в качестве долга государству.
Чтобы отвлечь внимание следствия, блогерша с помощью своего адвоката Михаила Мушаилова надавила на общих с Янковской подруг. Их убеждали в том, что на стилистку нужно написать доносы. Те сначала согласились, а после сообщили об угрозах в адвокатскую палату.
Теперь юрист может лишиться статуса. Кроме того, следствие заподозрило, что блогерша сама могла продавать те сумки, в сбыте которых обвиняла Янковскую.
Ранее Лайф писал о том, что блогершу Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму предъявили обвинение в пособничестве. Кроме того, против Валерии и Артёма возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, их счета арестованы. Семья не уверена, что ФНС верно подсчитала сумму их задолженности по налогам. На данный момент блогерше временно запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, если это не экстренный случай.
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