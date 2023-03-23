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23 марта, 15:00

Лерчек с мужем заподозрили, что ФНС могла "приписать" им лишние долги

SHOT: Блогеры Чекалины засомневались, что ФНС верно насчитала им сумму задолженности

<p>Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek</p>

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины не уверены, что ФНС верно подсчитала сумму их налоговой задолженности. По данным SHOT, семья интернет-знаменитостей наняла независимых налоговых юристов, которые сейчас занимаются их бухгалтерией, всё перепроверяют вслед за надзорными органами — а точно ли столько? А точно ли вообще эти долги есть? Весь подсчёт, по предварительным данным, займёт около двух недель.

Россиянки разоблачают "Колесо фортуны" Лерчек и массово продают косметику блогерши-миллиардерши

Россиянки разоблачают "Колесо фортуны" Лерчек и массово продают косметику блогерши-миллиардерши

Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело (о легализации денежных средств в особо крупном размере). Счета миллионеров арестованы.

Алексей Берковиц
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