Лерчек с мужем заподозрили, что ФНС могла "приписать" им лишние долги
SHOT: Блогеры Чекалины засомневались, что ФНС верно насчитала им сумму задолженности
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Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины не уверены, что ФНС верно подсчитала сумму их налоговой задолженности. По данным SHOT, семья интернет-знаменитостей наняла независимых налоговых юристов, которые сейчас занимаются их бухгалтерией, всё перепроверяют вслед за надзорными органами — а точно ли столько? А точно ли вообще эти долги есть? Весь подсчёт, по предварительным данным, займёт около двух недель.
Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело (о легализации денежных средств в особо крупном размере). Счета миллионеров арестованы.