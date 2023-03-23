Лерчек с мужем заподозрили, что ФНС могла "приписать" им лишние долги

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины не уверены, что ФНС верно подсчитала сумму их налоговой задолженности. По данным SHOT, семья интернет-знаменитостей наняла независимых налоговых юристов, которые сейчас занимаются их бухгалтерией, всё перепроверяют вслед за надзорными органами — а точно ли столько? А точно ли вообще эти долги есть? Весь подсчёт, по предварительным данным, займёт около двух недель.