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23 марта, 10:28

Россиянки разоблачают "Колесо фортуны" Лерчек и массово продают косметику блогерши-миллиардерши

Россиянки массово избавляются от косметики блогерши Лерчек, которую скупали ради призов

<p>Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Vk / <a href="https://vk.com/lerchek_group" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Vk / ler_chek

Россияне, ранее скупавшие косметику Letique, перепродают её на Avito, так как заподозрили в обмане владелицу бренда, блогера Валерию Чекалину — Лерчек, которая стимулировала продажи розыгрышем "Колесо фортуны".

Косметика Letique. Фото © Avito

Косметика Letique. Фото © Avito

Косметика стоила дорого, поэтому Лерчек пошла на хитрость. Покупательницам предлагалось купить кремы, скрабы и шампуни со скидкой и стать участницами акции "Колесо фортуны". Самые крупные призы того стоили — автомобили, квартиры, смартфоны. Но по факту в колесе выпадали видеогайды или скрабы для тела, а сорвавших куш победителей почему-то не было. В отзывах на платформе Otzovik.ru пользователи делятся историями.

"Тут Лерчек запустила колесо фортуны на свой "раскрученный товар", конечно, думаю, надо порадовать себя, да и если это ещё сейчас можно сделать выгоднее. Но колесо настроено так, что ты получишь только один приз, сколько бы ни крутила. И при переходе на странички некоторых людей, выигравших айфон, кажется странным то, что странички не активные", — пишет покупательница.

Тех, кто поверил в розыгрыш, нашлось немало. Все они покупали косметику Letique, но оставались с носом. В комментариях много претензий и к качеству продукции, все кремы от Лерчек оказались неэффективными и со странной консистенцией.

"Заказала скраб. Он оказался с ужасным запахом, с непонятными вкраплениями, лежал в банке куском. Дата изготовления — ноябрь 2021 года. Написала им, меня тактично послали", — возмутилась ещё одна покупательница.

"Моя однокурсница потратила на косметику 40 тысяч! Всю зарплату за месяц и выиграла восемь видеогайдов! Почему лохотрон, спросите вы? Вы же приобрели косметику. Да всё просто, потому что и косметика не очень-то супер: шампунь оказался обычным, кондиционер как кондиционер, да и скрабы оказались не лучше тех, которые я покупаю в массмаркетах", — поделилась женщина.

Некоторые участницы розыгрыша теперь обратились в суд. А косметика Letique пачками выставляется на Avito, раскупившие её ради призов теперь стараются избавиться от "чудодейственных" средств. В одной только Москве по запросу выходит 652 объявления.

В Госдуме осудили "тренд" блогеров уклоняться от налогов, который запустили Лерчек и Митрошина

В Госдуме осудили "тренд" блогеров уклоняться от налогов, который запустили Лерчек и Митрошина

Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы. Суд на время следствия запретил блогерше пользоваться Интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций.

Татьяна Миссуми
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