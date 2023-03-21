В Госдуме осудили "тренд" блогеров уклоняться от налогов, который запустили Лерчек и Митрошина

Определённым трендом уже становится привлечение к ответственности блогеров за неуплату от налогов. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя дела инфлюенсеров Лерчек (Валерии Чекалиной) и Александры Митрошиной. При этом парламентарий напомнил, что последнюю предупреждали о нарушениях, но, по всей видимости, она не исправилась.

"Привлечение блогеров к ответственности за неуплату налогов становится определëнным трендом. <...> Раз нарушил, два нарушил, а дальше вопрос переходит в плоскость уголовного законодательства", — отметил он.

Депутат подчеркнул, что сейчас проблема уклонения блогеров от уплаты налогов получила заслуженное внимание, а перед законом все равны: и сотрудник предприятия, и бизнесмен, и организатор "марафонов желаний".

"Или просто автор видео, который получает от этого доход, и, судя по одним только суммам налогов, внушительный. Если покупаешь Lamborghini, то неплохо было бы и налоги заплатить, верно?" — подчеркнул Толмачёв.

Кроме того, по его словам, многие блогеры не только не платят налоги, но и выступают с антироссийской позицией. Из-за этого депутат назвал их не самыми экспертными людьми. При этом пользователи, которые отправляют блогерам деньги, платят налоги, отметил Толмачёв. Он выразил уверенность, что в этом направлении работа продолжится.