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Регион
Опубликовано 21 марта 2023, 15:55

В Госдуме осудили "тренд" блогеров уклоняться от налогов, который запустили Лерчек и Митрошина

Депутат Толмачёв назвал трендом привлечение к ответственности блогеров за неуплату налогов

Определённым трендом уже становится привлечение к ответственности блогеров за неуплату от налогов. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя дела инфлюенсеров Лерчек (Валерии Чекалиной) и Александры Митрошиной. При этом парламентарий напомнил, что последнюю предупреждали о нарушениях, но, по всей видимости, она не исправилась.

"Привлечение блогеров к ответственности за неуплату налогов становится определëнным трендом. <...> Раз нарушил, два нарушил, а дальше вопрос переходит в плоскость уголовного законодательства", — отметил он.

Депутат подчеркнул, что сейчас проблема уклонения блогеров от уплаты налогов получила заслуженное внимание, а перед законом все равны: и сотрудник предприятия, и бизнесмен, и организатор "марафонов желаний".

"Или просто автор видео, который получает от этого доход, и, судя по одним только суммам налогов, внушительный. Если покупаешь Lamborghini, то неплохо было бы и налоги заплатить, верно?" — подчеркнул Толмачёв.

Кроме того, по его словам, многие блогеры не только не платят налоги, но и выступают с антироссийской позицией. Из-за этого депутат назвал их не самыми экспертными людьми. При этом пользователи, которые отправляют блогерам деньги, платят налоги, отметил Толмачёв. Он выразил уверенность, что в этом направлении работа продолжится.

"Налоги должны платить все — именно на них обеспечивается безопасность, медицина, образование", — заключил депутат.

Адвокат предостерёг блогеров, которые "освободили" себя от налогов, как Лерчек и Митрошина
Адвокат предостерёг блогеров, которые "освободили" себя от налогов, как Лерчек и Митрошина

Ранее стало известно, что вслед за громким делом блогерши Лерчек СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина та же — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 миллионов рублей.

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Ольга Годуненко
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