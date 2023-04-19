Суд снова отказал блогерше-миллиардерше Лерчек в пользовании Интернетом
Мосгорсуд отказал блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) в пользовании Интернетом. Защита пыталась оспорить меру пресечения, которую ранее вынес Савёловский суд столицы.
К слову, сама Лерчек на заседание не явилась. На днях она прислала заявление, в котором просила рассмотреть жалобу в её отсутствие. Адвокат настаивал на том, что ограничения, связанные с Интернетом, являются необоснованными, так как без этого его подзащитная не может зарабатывать.
Как сообщал Лайф, ранее Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужа Артёма обвинили в пособничестве. При этом Чекалины не уверены, что ФНС верно подсчитала сумму их налоговой задолженности. Также против супругов возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере, их счета арестованы. Блогерше временно запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций.
Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) / ler_chek