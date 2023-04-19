Суд снова отказал блогерше-миллиардерше Лерчек в пользовании Интернетом

К слову, сама Лерчек на заседание не явилась. На днях она прислала заявление, в котором просила рассмотреть жалобу в её отсутствие. Адвокат настаивал на том, что ограничения, связанные с Интернетом, являются необоснованными, так как без этого его подзащитная не может зарабатывать.