Лерчек с мужем заявили, что им катастрофически не хватает денег
Mash: Блогер Лерчек и её муж не могут позволить себе SMM-менеджера
Находящаяся под следствием блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и её муж Артём рассказали, что их финансовое состояние ухудшилось. Об этом пишет Mash.
Супруги заявили, что им не хватает денег на SMM-менеджера для ведения их аккаунтов в социальных сетях. Они намерены через суд добиться снятия запрета на использование Интернета, чтобы делать публикации самостоятельно.
Как сообщал Лайф, ранее Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужа Артёма обвинили в пособничестве. При этом Чекалины не уверены, что ФНС верно подсчитала сумму их налоговой задолженности. Также против пары возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере, их счета арестованы. Блогерше временно запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций.
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