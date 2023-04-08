Лерчек с мужем заявили, что им катастрофически не хватает денег

Находящаяся под следствием блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и её муж Артём рассказали, что их финансовое состояние ухудшилось. Об этом пишет Mash .

Супруги заявили, что им не хватает денег на SMM-менеджера для ведения их аккаунтов в социальных сетях. Они намерены через суд добиться снятия запрета на использование Интернета, чтобы делать публикации самостоятельно.