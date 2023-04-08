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8 апреля, 09:27

Лерчек с мужем заявили, что им катастрофически не хватает денег

Mash: Блогер Лерчек и её муж не могут позволить себе SMM-менеджера

Находящаяся под следствием блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и её муж Артём рассказали, что их финансовое состояние ухудшилось. Об этом пишет Mash.

Супруги заявили, что им не хватает денег на SMM-менеджера для ведения их аккаунтов в социальных сетях. Они намерены через суд добиться снятия запрета на использование Интернета, чтобы делать публикации самостоятельно.

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Как сообщал Лайф, ранее Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужа Артёма обвинили в пособничестве. При этом Чекалины не уверены, что ФНС верно подсчитала сумму их налоговой задолженности. Также против пары возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере, их счета арестованы. Блогерше временно запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Илья Суриков
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