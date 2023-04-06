Оскандалившаяся блогерша Лерчек устроила новый розыгрыш с псевдопризами
Блогер Лерчек устроила новый розыгрыш, вынуждающий покупать косметику её бренда
Находящаяся под следствием блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) устроила новый розыгрыш, на этот раз офлайн, так как девушке запретили пользоваться Интернетом, сообщает SHOT.
Разговор журналиста и продавца косметики бренда Лерчек, которая "не помнит", куда наклеила стикеры о выигрышах. Видео © Telegram / SHOT
Бренд косметики Letique не так давно прославился своим "Колесом фортуны", после которого в Сети появились тысячи объявлений о перепродаже косметики от Лерчек. Теперь же фирма блогерши придумала новую замануху: под крышкой продукции можно найти наклейку с призом (от 500 рублей до двух тысяч или скидка 20%). Однако же на деле всё выглядит не так радужно. Оказалось, что из шести стикеров на одну тысячу рублей продавцы наклеили лишь три, и то они якобы не помнят, куда именно.
"Я клеила, но даже сама не помню, на какие продукты", — рассказала одна из продавщиц бренда косметики Лерчек.
Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы. Суд на время следствия запретил блогерше пользоваться Интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций.
VК / ler_chek