Оскандалившаяся блогерша Лерчек устроила новый розыгрыш с псевдопризами

Бренд косметики Letique не так давно прославился своим "Колесом фортуны", после которого в Сети появились тысячи объявлений о перепродаже косметики от Лерчек. Теперь же фирма блогерши придумала новую замануху: под крышкой продукции можно найти наклейку с призом (от 500 рублей до двух тысяч или скидка 20%). Однако же на деле всё выглядит не так радужно. Оказалось, что из шести стикеров на одну тысячу рублей продавцы наклеили лишь три, и то они якобы не помнят, куда именно.