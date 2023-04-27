Бриллианты, сумки, часы: Появилось видео обысков в "золотохранилище" миллиардерши Блиновской
МВД показало роскошный гардероб Блиновской с люксовыми сумками и золотом
При обысках в особняке задержанной ранее блогерши-миллиардерши Елены Блиновской спецслужбы нашли целые залежи драгоценностей, одежды и сумочек люксовых брендов. Видео публикует МВД РФ.
Обыски в доме Елены Блиновской. Видео © t.me / МВД МЕДИА
В роскошном гардеробе Блиновской расставлены целые витрины с золотом, элитными часами и драгоценными украшениями с бриллиантами. Под ними комоды с грудой люксовых вещей. Судя по видео из "золотохранилища", оперативникам пришлось обыскать не один десяток сумочек, которые предпринимательница приобрела на заработанные на марафонах миллионы.
Напомним, "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали сегодня при попытке пересечь российско-белорусскую границу, при себе блогерша имела авиабилеты на рейс Москва – Ташкент. Её подозревают в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей и легализации более 43 млн рублей. К границе блогерша летела на арендованном "майбахе" с водителем. Муж Блиновской уже на допросе, а Лайф показывал кадры обысков в их подмосковном особняке.
t.me / МВД МЕДИА