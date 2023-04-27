Бриллианты, сумки, часы: Появилось видео обысков в "золотохранилище" миллиардерши Блиновской

В роскошном гардеробе Блиновской расставлены целые витрины с золотом, элитными часами и драгоценными украшениями с бриллиантами. Под ними комоды с грудой люксовых вещей. Судя по видео из "золотохранилища", оперативникам пришлось обыскать не один десяток сумочек, которые предпринимательница приобрела на заработанные на марафонах миллионы.