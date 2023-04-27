Стала известна реакция брата Блиновской на задержание блогерши-марафонщицы

Брат Елены Блиновской Александр Останин заявил, что в последний раз видел сестру примерно месяц назад и готов помочь ей в случае обращения. В беседе с RT мужчина рассказал, что работал с задержанной в ветеринарной клинике, однако потом она начала развивать свои курсы и "стала самостоятельной".