Стала известна реакция брата Блиновской на задержание блогерши-марафонщицы
Брат Блиновской готов помочь задержанной блогерше
Брат Елены Блиновской Александр Останин заявил, что в последний раз видел сестру примерно месяц назад и готов помочь ей в случае обращения. В беседе с RT мужчина рассказал, что работал с задержанной в ветеринарной клинике, однако потом она начала развивать свои курсы и "стала самостоятельной".
"О задержании вот узнал — ссылку мне прислали. Пока она ко мне не обращалась. Если Лена обратится за помощью, чем смогу, помогу, конечно", — сказал он.
Напомним, "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали сегодня при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Её подозревают в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, на сумму более 43 миллионов рублей. К межгосударственным рубежам блогерша летела на арендованном "майбахе" с водителем. Муж Блиновской уже на допросе, а Лайф показывал кадры обыска в их подмосковном особняке.
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