Муж "королевы марафонов" Блиновской находится на допросе
SHOT: Муж задержанной блогерши Блиновской находится на допросе
Блогерша Елена Блиновская с мужем Алексеем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Муж блогерши Елены Блиновской, задержанной накануне на границе с Белоруссией, — бизнесмен Алексей — находится на допросе. Как пишет SHOT, "королева марафонов" могла выводить деньги через фирмы супруга, так как её компании официально доход не получали.
По данным телеграм-канала, на Блиновского зарегистрировано 13 компаний (ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное производство и другие). Их примерный годовой доход в совокупности — около миллиарда.
Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали в четверг, 27 апреля, около четырёх утра на границе с Белоруссией в Смоленской области. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации свыше 43 млн рублей. По данным прокуратуры, она раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. СК показал видео задержания Блиновской и обысков в её доме.