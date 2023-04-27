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27 апреля, 08:05

Муж "королевы марафонов" Блиновской находится на допросе

SHOT: Муж задержанной блогерши Блиновской находится на допросе

<p>Блогерша Елена Блиновская с мужем Алексеем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Блогерша Елена Блиновская с мужем Алексеем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Муж блогерши Елены Блиновской, задержанной накануне на границе с Белоруссией, — бизнесмен Алексей — находится на допросе. Как пишет SHOT, "королева марафонов" могла выводить деньги через фирмы супруга, так как её компании официально доход не получали.

По данным телеграм-канала, на Блиновского зарегистрировано 13 компаний (ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное производство и другие). Их примерный годовой доход в совокупности — около миллиарда.

Лайф публикует первое видео из особняка Блиновской после её задержания

Лайф публикует первое видео из особняка Блиновской после её задержания

Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали в четверг, 27 апреля, около четырёх утра на границе с Белоруссией в Смоленской области. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации свыше 43 млн рублей. По данным прокуратуры, она раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. СК показал видео задержания Блиновской и обысков в её доме.

Баронесса инфоцыган: Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон

Баронесса инфоцыган: Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон

Александра Вишнякова
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