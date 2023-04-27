Без наручников и не на Maybach: Появилось видео доставки Блиновской на допрос в Москву

Следственный комитет опубликовал видео доставки на допрос в управление СК Москвы Елены Блиновской, задержанной у границы с Белоруссией при попытке покинуть Россию. Судя по кадрам, надевать наручники на "королеву марафонов" не стали.

Блогерше-миллиардерше также пришлось обратный путь проделать на машине силовиков вместо арендованного Maybach ("майбаха"). Впрочем, разлука с водителем элитного авто была недолгой — он тоже доставлен в столицу на допрос.