КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 18:20

Без наручников и не на Maybach: Появилось видео доставки Блиновской на допрос в Москву

СК показал видео доставки Блиновской на допрос в Москву

Следственный комитет опубликовал видео доставки на допрос в управление СК Москвы Елены Блиновской, задержанной у границы с Белоруссией при попытке покинуть Россию. Судя по кадрам, надевать наручники на "королеву марафонов" не стали.

Блиновскую доставили на допрос в Москву. Видео © СКР

Блогерше-миллиардерше также пришлось обратный путь проделать на машине силовиков вместо арендованного Maybach ("майбаха"). Впрочем, разлука с водителем элитного авто была недолгой — он тоже доставлен в столицу на допрос.

Перехваченную у границы с Белоруссией Блиновскую доставили на допрос в СК Москвы

Перехваченную у границы с Белоруссией Блиновскую доставили на допрос в СК Москвы

Напомним, Блиновскую задержали сегодня, 27 апреля, при попытке пересечь российско-белорусскую границу, куда она мчалась на арендованном "майбахе" с водителем. Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там силовики нашли драгоценности, а также одежду и сумочки люксовых брендов. Причём арест не помешал ей анонсировать новый марафон.

Обложка ©

СКР

Андрей Бражников
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