КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 17:33

Перехваченную у границы с Белоруссией Блиновскую доставили на допрос в СК Москвы

<p>Елена Блиновская после задержания. Фото © LIFE</p>

Елена Блиновская после задержания. Фото © LIFE

Блогерша и "королева марафонов" Елена Блиновская, задержанная при попытке выехать в Белоруссию, доставлена в Москву. Столичные следователи приступили к её допросу, сообщает СУ СКР по городу.

"Блиновская доставлена во Второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к её допросу", — уточнили в управлении.

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Напомним, "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали сегодня, 27 апреля, при попытке пересечь российско-белорусскую границу, куда она мчалась на арендованном "майбахе" с водителем. Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там силовики нашли драгоценности, а также одежду и сумочки люксовых брендов. Причём арест не помешал ей анонсировать новый марафон.

Андрей Бражников
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