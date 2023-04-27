Перехваченную у границы с Белоруссией Блиновскую доставили на допрос в СК Москвы

Блогерша и "королева марафонов" Елена Блиновская, задержанная при попытке выехать в Белоруссию, доставлена в Москву. Столичные следователи приступили к её допросу, сообщает СУ СКР по городу.

"Блиновская доставлена во Второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к её допросу", — уточнили в управлении.