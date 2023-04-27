КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 17:17

Звезда фильма "Марафон желаний" Павел Деревянко назвал роковую ошибку Блиновской

Работавший с Блиновской актёр Деревянко посоветовал ей быть аккуратнее

<p>Актёр Павел Деревянко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев </p>

Актёр Павел Деревянко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Звезда фильма "Марафон желаний" актёр Павел Деревянко одной фразой высказался о задержании Елены Блиновской, с которой ему довелось вместе работать во время съёмок ленты. По его мнению, "королеве марафонов" стоило быть аккуратнее.

"Аккуратней нужно быть", всё, что он сказал он в беседе с телеканалом "360".

Баронесса инфоцыган: Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон

Баронесса инфоцыган: Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон

Напомним, "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали сегодня, 27 апреля, при попытке пересечь российско-белорусскую границу, куда она мчалась на арендованном "майбахе" с водителем. Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там силовики нашли драгоценности, а также одежду и сумочки люксовых брендов. Причём арест не помешал ей анонсировать новый марафон.

Матвей Константинов
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