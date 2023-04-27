Звезда фильма "Марафон желаний" Павел Деревянко назвал роковую ошибку Блиновской
Работавший с Блиновской актёр Деревянко посоветовал ей быть аккуратнее
Актёр Павел Деревянко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Звезда фильма "Марафон желаний" актёр Павел Деревянко одной фразой высказался о задержании Елены Блиновской, с которой ему довелось вместе работать во время съёмок ленты. По его мнению, "королеве марафонов" стоило быть аккуратнее.
"Аккуратней нужно быть", — всё, что он сказал он в беседе с телеканалом "360".
Напомним, "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали сегодня, 27 апреля, при попытке пересечь российско-белорусскую границу, куда она мчалась на арендованном "майбахе" с водителем. Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там силовики нашли драгоценности, а также одежду и сумочки люксовых брендов. Причём арест не помешал ей анонсировать новый марафон.