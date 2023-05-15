Мужу "королевы марафонов" Блиновской запретили общаться с сообщниками, но не со всеми
Суд в Москве запретил мужу Блиновской выходить в Сеть и общаться с сообщниками
Алексей Блиновский. Фото © LIFE
Пресненский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий мужу "королевы марафонов" Елены Блиновской — Алексею Блиновскому. Он обвиняется в пособничестве уклонению от уплаты налогов.
Алексею Блиновскому запретили пользоваться Интернетом и общаться с другими фигурантами дела, за исключением жены. Видео © LIFE
"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Блиновского Алексея Владимировича на время следствия", — зачитала на заседании решение судья Елена Абрамова, чем нисколько не испортила настроение бизнесмену.
Ему запрещено общаться с другими фигурантами дела, за исключением жены, а также пользоваться телефоном и Интернетом.
Напомним, саму Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест. Супруг "королевы марафонов" Алексей тоже оказался "в деле": именно на него инфоцыганка записывала имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и большой автопарк. При этом отец Блиновской назвал мужа "королевы марафонов" автором серых схем с налогами.