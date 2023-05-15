Мужу "королевы марафонов" Блиновской запретили общаться с сообщниками, но не со всеми

Пресненский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий мужу "королевы марафонов" Елены Блиновской — Алексею Блиновскому. Он обвиняется в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

Алексею Блиновскому запретили пользоваться Интернетом и общаться с другими фигурантами дела, за исключением жены. Видео © LIFE

"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Блиновского Алексея Владимировича на время следствия", — зачитала на заседании решение судья Елена Абрамова, чем нисколько не испортила настроение бизнесмену.