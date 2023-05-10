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10 мая, 16:07

"Её подставили": Отец Блиновской назвал мужа "королевы марафонов" автором серых схем с налогами

Отец Блиновской обвинил её мужа Алексея в уголовном деле

<p>Елена Блиновская и её отец Олег Останин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Елена Блиновская и её отец Олег Останин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Отец Елены Блиновской Олег Останин заявил, что блогершу подставили. В эфире шоу "Малахов" на телеканале "Россия-1" он признался, что проблемы дочери-миллиардерши с законом ударили и по их с женой кошельку.

"Лена ни в чём не виновата. Она сейчас в хреновом психологическом состоянии. У меня всё арестовали, всё! Мало того, ячейки выгребли. <...> У Нины, жены моей, пенсию арестовали, всё арестовали! Конечно, [Елену подставили], её хотят посадить. Я готов сесть вместо неё! Но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то", — рассказал Останин.

Олег отметил, что Блиновскую сейчас поддерживает её муж Алексей, однако с ним у отца отношения не сложились. Он считает, что именно супруг "королевы марафонов" виновен в уголовном деле и "всю эту систему сделал".

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Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Блогерша признала вину и уже отправлена под домашний арест. Под обвинением и её муж Алексей: именно на него инфоцыганша записывала приобретаемое имущество — 40 земельных участков, полтора десятка домов и большой автопарк.

Матвей Константинов
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