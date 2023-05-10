"Её подставили": Отец Блиновской назвал мужа "королевы марафонов" автором серых схем с налогами

Отец Елены Блиновской Олег Останин заявил, что блогершу подставили. В эфире шоу "Малахов" на телеканале "Россия-1" он признался, что проблемы дочери-миллиардерши с законом ударили и по их с женой кошельку.

"Лена ни в чём не виновата. Она сейчас в хреновом психологическом состоянии. У меня всё арестовали, всё! Мало того, ячейки выгребли. <...> У Нины, жены моей, пенсию арестовали, всё арестовали! Конечно, [Елену подставили], её хотят посадить. Я готов сесть вместо неё! Но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то", — рассказал Останин.