Стас Костюшкин признался, что обрадовался задержанию Блиновской

Российский певец и шоумен Стас Костюшкин заявил, что обрадовался задержанию блогера Елены Блиновской. Дело в том, что она снялась в недавнем клипе исполнителя. Теперь песня "Королева" получила свою "историю", говорит он. Мнением по поводу ситуации с Блиновской Костюшкин поделился в беседе с телеграм-каналом "Звездач".

"Всегда круто, когда вокруг песни есть история. Без истории неинтересно, песня сама по себе вообще не работает, песен много, они все одинаковые, они набили оскомину. У песни "Королева" [есть] история. Поэтому я рад [задержанию Блиновской]", — отметил Костюшкин.