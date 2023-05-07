Стас Костюшкин признался, что обрадовался задержанию Блиновской
Российский певец и шоумен Стас Костюшкин заявил, что обрадовался задержанию блогера Елены Блиновской. Дело в том, что она снялась в недавнем клипе исполнителя. Теперь песня "Королева" получила свою "историю", говорит он. Мнением по поводу ситуации с Блиновской Костюшкин поделился в беседе с телеграм-каналом "Звездач".
Певец Стас Костюшкин прокомментировал историю с задержанием Елены Блиновской. Видео © T.me / zvezdach_mag
"Всегда круто, когда вокруг песни есть история. Без истории неинтересно, песня сама по себе вообще не работает, песен много, они все одинаковые, они набили оскомину. У песни "Королева" [есть] история. Поэтому я рад [задержанию Блиновской]", — отметил Костюшкин.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля в Смоленской области при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Блогерша признала вину, а суд отправил её под домашний арест. Под обвинение подпадает также супруг Блиновской. На него женщина записывала приобретаемое имущество. Полиция нашла у мужчины 40 земельных участков, полтора десятка домов и солидный автопарк.
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