Суд признал законным арест денег на счетах блогера Блиновской и её мужа

Пресненский суд Москвы принял решение признать законным арест счетов блогера Елены Блиновской и её супруга в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Пресненским районным судом города Москвы признаны законными наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ "Фора-Банк", АО "Севергазбанк", ПАО "МТС Банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", в рамках уголовного дела в отношении Блиновской", — говорится в сообщении.