Суд признал законным арест денег на счетах блогера Блиновской и её мужа
Пресненский суд Москвы принял решение признать законным арест счетов блогера Елены Блиновской и её супруга в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
"Пресненским районным судом города Москвы признаны законными наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ "Фора-Банк", АО "Севергазбанк", ПАО "МТС Банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", в рамках уголовного дела в отношении Блиновской", — говорится в сообщении.
И хотя в суде не уточнили размер арестованной суммы, ранее правоохранители сообщили, что на счетах Блиновской и её мужа хранятся сотни миллионов рублей в различной валюте.
Как писал Лайф, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля в Смоленской области при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Блогерша признала вину, а суд отправил её под домашний арест. Под обвинение подпадает также супруг Блиновской. На него женщина записывала приобретаемое имущество. Полиция нашла у мужчины 40 земельных участков, полтора десятка домов и солидный автопарк.
VK / mydream_on