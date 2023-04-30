У мужа Блиновской нашли 40 участков, полтора десятка домов и солидный автопарк
Блиновская с мужем Алексеем. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / elena_blinovskaya
На супруга оскандалившейся блогерши и создательницы платных "марафонов желаний" Елены Блиновской Алексея записаны 40 земельных участков, полтора десятка домов и солидный автопарк в придачу, сообщает сайт kp.ru.
По информации издания, у заработавшей миллиарды рублей блогерши в собственности находятся лишь дом, квартира, пара участков земли и две иномарки. Оказалось, что всё остальное имущество 41-летняя Блиновская попросту оформляла на близких, в частности на мужа Алексея.
Так, в собственности главы семейства числятся 40 земельных участков, расположенных по всей стране, включая Крым, площадью от 165 до 385 тысяч квадратных метров. В сумме это как 50 футбольных полей. По данным "КП", Алексей также владеет 14 домами и квартирой в Москве площадью боле 130 квадратных метров. Вместе с тем у мужа марафонщицы есть автопарк из Mitsubishi Outlander и Jeep Wrangler, мотоцикла Harley-Davidson, гидроцикла, снегохода и грузовика УАЗ "Фермер". Как уточняется, большая часть всего этого имущества покупалась с 2019 по 2021 год. Именно в этот период, как полагают следователи, Блиновская заработала несколько миллиардов рублей, с которых так и не уплатила налоги.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. На допросе в СК блогерша признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Здание она покинула под конвоем и скоро обзаведётся модернизированным браслетом слежения.