У мужа Блиновской нашли 40 участков, полтора десятка домов и солидный автопарк

По информации издания, у заработавшей миллиарды рублей блогерши в собственности находятся лишь дом, квартира, пара участков земли и две иномарки. Оказалось, что всё остальное имущество 41-летняя Блиновская попросту оформляла на близких, в частности на мужа Алексея.

Так, в собственности главы семейства числятся 40 земельных участков, расположенных по всей стране, включая Крым, площадью от 165 до 385 тысяч квадратных метров. В сумме это как 50 футбольных полей. По данным "КП", Алексей также владеет 14 домами и квартирой в Москве площадью боле 130 квадратных метров. Вместе с тем у мужа марафонщицы есть автопарк из Mitsubishi Outlander и Jeep Wrangler, мотоцикла Harley-Davidson, гидроцикла, снегохода и грузовика УАЗ "Фермер". Как уточняется, большая часть всего этого имущества покупалась с 2019 по 2021 год. Именно в этот период, как полагают следователи, Блиновская заработала несколько миллиардов рублей, с которых так и не уплатила налоги.