Блогершу Блиновскую увезли из суда под конвоем
Блогера Елену Блиновскую, которую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей, увезли из Пресненского суда Москвы под конвоем. "Королева марафонов" минимум два месяца проведёт в своём особняке, при этом пользоваться Интернетом ей будет запрещено.
Блогершу Блиновскую увезли из суда под конвоем. Видео © LIFE
Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Сегодня её отправили под домашний арест, несмотря на то что Блиновская полностью признала вину и заявила, что готова компенсировать долги перед государством. Адвокат "королевы марафонов" утверждает, что она уже перечислила в бюджет "значительную сумму".
LIFE