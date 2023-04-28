КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:24

Блогершу Блиновскую увезли из суда под конвоем

Блогера Елену Блиновскую, которую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей, увезли из Пресненского суда Москвы под конвоем. "Королева марафонов" минимум два месяца проведёт в своём особняке, при этом пользоваться Интернетом ей будет запрещено.

Блогершу Блиновскую увезли из суда под конвоем. Видео © LIFE

Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Сегодня её отправили под домашний арест, несмотря на то что Блиновская полностью признала вину и заявила, что готова компенсировать долги перед государством. Адвокат "королевы марафонов" утверждает, что она уже перечислила в бюджет "значительную сумму".

Няню в менеджеры, но сумочки за миллионы: На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская

Няню в менеджеры, но сумочки за миллионы: На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская

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LIFE

Александра Вишнякова
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