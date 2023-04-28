Блогершу Блиновскую увезли из суда под конвоем

Блогера Елену Блиновскую, которую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей, увезли из Пресненского суда Москвы под конвоем. "Королева марафонов" минимум два месяца проведёт в своём особняке, при этом пользоваться Интернетом ей будет запрещено.