На суде стало известно о некой сумме, которую Блиновская добровольно перечислила в бюджет
Адвокат Блиновской утверждает, что она перечислила в бюджет "значительную сумму"
"Королева марафонов" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на "астрономические" 918 млн рублей, добровольно перечислила в бюджет некую "значительную сумму". Об этом в пятницу на заседании Пресненского суда Москвы сообщила адвокат блогерши.
Защита требует, чтобы Блиновскую не помещали под домашний арест, на чём настаивает следствие, а избрали для неё более мягкую меру пресечения — запрет определённых действий. Среди аргументов защиты не только перечисление в бюджет некоторой суммы, которая так и не прозвучала на заседании суда, но и многодетность Блиновской, а ещё тот факт, что она якобы не сможет скрыться от правосудия — мол, её паспорт изъяло следствие.
"Защита представила платёжное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет", — сказала в суде защитница Блиновской.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Юристы говорят, что "королеве марафонов" может грозить до семи лет лишения свободы. Сегодня ей изберут меру пресечения. Блиновская признала вину.
ТАСС / Сергей Бобылев