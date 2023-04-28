На суде стало известно о некой сумме, которую Блиновская добровольно перечислила в бюджет

Защита требует, чтобы Блиновскую не помещали под домашний арест, на чём настаивает следствие, а избрали для неё более мягкую меру пресечения — запрет определённых действий. Среди аргументов защиты не только перечисление в бюджет некоторой суммы, которая так и не прозвучала на заседании суда, но и многодетность Блиновской, а ещё тот факт, что она якобы не сможет скрыться от правосудия — мол, её паспорт изъяло следствие.