КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 06:06

СК: Блиновская полностью признала вину и раскаялась

СК: Блогерша Блиновская полностью признала вину на допросе и раскаялась

Блогерша Елена Блиновская, задержанная накануне при попытке покинуть Россию, полностью признала свою вину в неуплате налогов и раскаялась. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину", — говорится в телеграм-канале управления.

Няню в менеджеры, но сумочки за миллионы: На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская

Няню в менеджеры, но сумочки за миллионы: На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская

Отмечается, что в ходе предварительного расследования будут устанавливаться лица, которые осведомили Блиновскую об охраняемой законом следственной тайне. Также в СК РФ сообщили, что сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении блогерши меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Ранее водитель Блиновской заявил, что не знал о планах блогерши бежать из страны.

Муж Блиновской покинул здание СК, увозя подушку от Louis Vuitton

Муж Блиновской покинул здание СК, увозя подушку от Louis Vuitton

Напомним, "королеву марафонов" задержали утром 27 апреля в Смоленской области. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показало роскошный гардероб блогерши с люксовыми сумками и золотом.

Обложка ©

ТАСС / СК РФ

Никита Никонов
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