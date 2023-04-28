СК: Блиновская полностью признала вину и раскаялась

Блогерша Елена Блиновская, задержанная накануне при попытке покинуть Россию, полностью признала свою вину в неуплате налогов и раскаялась. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину", — говорится в телеграм-канале управления.