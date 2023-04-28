СК: Блиновская полностью признала вину и раскаялась
СК: Блогерша Блиновская полностью признала вину на допросе и раскаялась
Блогерша Елена Блиновская, задержанная накануне при попытке покинуть Россию, полностью признала свою вину в неуплате налогов и раскаялась. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.
"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину", — говорится в телеграм-канале управления.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования будут устанавливаться лица, которые осведомили Блиновскую об охраняемой законом следственной тайне. Также в СК РФ сообщили, что сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении блогерши меры пресечения, связанной с ограничением свободы.
Напомним, "королеву марафонов" задержали утром 27 апреля в Смоленской области. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показало роскошный гардероб блогерши с люксовыми сумками и золотом.
ТАСС / СК РФ