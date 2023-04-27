КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 20:23

Муж Блиновской покинул здание СК, увозя подушку от Louis Vuitton

Муж Блиновской покинул здание Следственного комитета с вещами супруги

Муж Елены Блиновской Алексей покинул здание Следственного комитета после нескольких часов допроса. Как сообщает SHOT, с собой он вынес пакеты с вещами жены, в которых, помимо прочего, были замечены плед и подушка от Louis Vuitton.

Муж Елены Блиновской покидает здание СК. Видео. t.me / SHOT

Отвечать на вопросы журналистов он отказался, молча пройдя до автомобиля.

Без наручников и не на Maybach: Появилось видео доставки Блиновской на допрос в Москву

Без наручников и не на Maybach: Появилось видео доставки Блиновской на допрос в Москву

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показывало кадры обыска в её доме. Позже СК предъявил Блиновской обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ольга Платонова
  • Новости
  • СК РФ
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров