Муж Блиновской покинул здание СК, увозя подушку от Louis Vuitton
Муж Блиновской покинул здание Следственного комитета с вещами супруги
Муж Елены Блиновской Алексей покинул здание Следственного комитета после нескольких часов допроса. Как сообщает SHOT, с собой он вынес пакеты с вещами жены, в которых, помимо прочего, были замечены плед и подушка от Louis Vuitton.
Муж Елены Блиновской покидает здание СК. Видео. t.me / SHOT
Отвечать на вопросы журналистов он отказался, молча пройдя до автомобиля.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показывало кадры обыска в её доме. Позже СК предъявил Блиновской обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег.
t.me / SHOT