КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 21:42

Водитель Блиновской заявил, что не знал о планах блогершы бежать из страны

Водитель Елены Блиновской заявил, что не знал, куда она направлялась и был не в курсе о планируемом побеге блогерши из страны. Об этом он рассказал телеграм-каналу SHOT.

Водитель Елены Блиновской заявил, что не знал о планах блогершы бежать из страны. Видео © T.me / SHOT

Мужчина признался, что не видел Елену после задержания. На другие вопросы он отвечать не стал, либо сослался на то, что ничего не знает. К зданию Следственного комитета за ним приехал другой водитель.

Блиновскую после допроса в СК увезли на автозаке

Блиновскую после допроса в СК увезли на автозаке

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показывало кадры обыска в её доме. Позднее следователи предъявили ей обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег.

Муж Блиновской покинул здание СК, увозя подушку от Louis Vuitton

Муж Блиновской покинул здание СК, увозя подушку от Louis Vuitton

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Кадр видео T.me / SHOT

Юлия Коновалова
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