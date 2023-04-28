Водитель Блиновской заявил, что не знал о планах блогершы бежать из страны

Водитель Елены Блиновской заявил, что не знал, куда она направлялась и был не в курсе о планируемом побеге блогерши из страны. Об этом он рассказал телеграм-каналу SHOT .

Мужчина признался, что не видел Елену после задержания. На другие вопросы он отвечать не стал, либо сослался на то, что ничего не знает. К зданию Следственного комитета за ним приехал другой водитель.