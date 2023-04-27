КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 20:57

Блиновскую после допроса в СК увезли на автозаке

Блогершу Елену Блиновскую вывели из здания Следственного комитета после допроса и завели в автозак. Её увезут в изолятор временного содержания.

Блиновскую выводят из здания Следственного комитета в автозак. Видео © LIFE

Блогерша была одета в красную кофту и серую куртку. Покидала здание она в сопровождении полицейских.

Муж Блиновской покинул здание СК, увозя подушку от Louis Vuitton

Муж Блиновской покинул здание СК, увозя подушку от Louis Vuitton

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показывало кадры обыска в её доме. Вечером СК предъявил ей обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег.

Обложка ©

LIFE

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров