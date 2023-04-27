Блиновскую после допроса в СК увезли на автозаке
Блогершу Елену Блиновскую вывели из здания Следственного комитета после допроса и завели в автозак. Её увезут в изолятор временного содержания.
Блиновскую выводят из здания Следственного комитета в автозак. Видео © LIFE
Блогерша была одета в красную кофту и серую куртку. Покидала здание она в сопровождении полицейских.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показывало кадры обыска в её доме. Вечером СК предъявил ей обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег.
LIFE