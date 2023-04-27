Адвокаты раскрыли, как Блиновская может "отмазаться" от тюрьмы благодаря ребёнку

"Королеве марафонов" Елене Блиновской, которую сегодня задержали по делу о неуплате миллионных налогов, грозит вполне реальный и довольно серьёзный срок. Об этом в беседе с Лайфом рассказали адвокат Константин Кудряшов и налоговый юрист Александр Хаминский.

Как объяснил Кудряшов, суть схемы, которая, вероятно, использовалась в случае Блиновской, заключается в применении упрощённой системы налогообложения. При данном виде налогообложения предприниматель платит 6%-ный налог с валового дохода, то есть со всей поступившей суммы. Это одна из самых низких налоговых ставок в мире, которая выгодна любому бизнесу, однако применяется лишь для мелкого бизнеса с оборотом не более 250 миллионов в год. Соответственно, чтобы не потерять право на 6%-ный налог, нужно, чтобы оборот был меньше 250 миллионов. Если оборот начинает расти и составляет, к примеру, миллиарды рублей, особо хитрые предприниматели дробят бизнес на несколько юридических лиц и ИП — якобы у каждого из них оборот 200 миллионов. Причём таких лиц может быть 10, 20 и более, отметил адвокат.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере есть две статьи: для физического лица и организаций. Таким образом, если Блиновскую будут обвинять как физлицо, ей грозит до трёх лет лишения свободы, если как организацию, то до пяти лет, рассказал Кудряшов. За второе обвинение в легализации доходов, полученных преступным путём в особо крупном размере, грозит уже до семи лет лишения свободы.

"Если налоговая статья относится к преступлениям средней тяжести, то легализация в особо крупном размере считается тяжким составом и может стать препятствием для назначения относительно более мягкого наказания. Однако в случае вынесения обвинительного приговора судом может быть принято во внимание наличие у Блиновской малолетнего ребёнка", — добавил Хаминский.

По обоим обвинениям в случае признания Блиновской виновной возможна отсрочка реального отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летия. При этом в случае принятия такого решения к моменту наступления данного возраста вполне может истечь срок привлечения к уголовной ответственности.