"Королеву марафонов" Блиновскую привезли в суд, где ей изберут меру пресечения
Блогершу Блиновскую доставили в Пресненский районный суд Москвы
Блогершу и "королеву марафонов" Елену Блиновскую в автозаке доставили в Пресненский районный суд Москвы, где ей изберут меру пресечения. Кадры с места публикует телеканал "360".
Елену Блиновскую доставили в Пресненский районный суд Москвы. Видео © Telegram / Телеканал "360"
Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения, связанной с ограничением свободы. К слову, сама Блиновская вину уже полностью признала и раскаялась.
Напомним, вчера утром Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Юристы говорят, что "королеве марафонов" может грозить до 7 лет лишения свободы. Кстати, МВД публиковало кадры обысков в огромном особняке блогерши и роскошный гардероб Блиновской с люксовыми сумками и золотом.
Telegram / Телеканал "360"