"Королеву марафонов" Блиновскую привезли в суд, где ей изберут меру пресечения

Блогершу и "королеву марафонов" Елену Блиновскую в автозаке доставили в Пресненский районный суд Москвы, где ей изберут меру пресечения. Кадры с места публикует телеканал "360" .

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения, связанной с ограничением свободы. К слову, сама Блиновская вину уже полностью признала и раскаялась.