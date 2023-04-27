По стопам Лерчек и Блиновской: 5 блогеров, к кому скоро в дверь постучится ФНС

В последнее время Федеральная налоговая служба всерьёз озадачилась проблемой блогеров-инфоцыган. Оно и понятно. Некоторые из них настолько обнаглели, что не только стали требовать многомиллионные суммы за свои продукты, но ещё и обманывать собственных покупателей и бизнес-партнёров. Продажа воздуха уже не первый год является основной сферой деятельности таких звёзд Сети, как Елена Блиновская и Валерия Чекалина (Лерчек). Однако они в этой области торговли вовсе не одни. Давайте вспомним ещё несколько блистательных личностей, способных продать снег зимой эскимосу.

1. Александра Митрошина

Кто такая блогер Александра Митрошина? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Саша была следующей после Лерчек и Блиновской, к кому наведалась ФНС. И на то есть веские причины. 28-летнюю блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов аж на целых 120 миллионов. До Чекалиной, задолжавшей 300 миллионов, Саше ещё, конечно, далеко. Однако с такими темпами инфоцыганства уже не очень. Ведь, как призналась сама звезда, одевшись в платье в виде денег, зарабатывать в час она может по 140 миллионов. Последователей у Митрошиной невероятно много — 2,7 миллиона подписчиков готовы заглядывать в рот блогерши и верить каждому её слову. Саша тоже ведёт курсы, обучает развивать свои блоги. Вот только качество её занятий оставляет желать лучшего, как утверждают люди, успевшие снять розовые очки, а тарифы на марафоны действительно заоблачные. Самый дорогой — 500 тысяч рублей. Неудивительно, что с такими ценами жизнь блогерши Митрошиной бьёт ключом. Она покупает дорогие украшения, летает на частных самолётах, владеет недвижимостью в Москве и Дубае.

2. Как и сколько зарабатывает Надин Серовски

Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Серова) — популярная блогерша. В своём аккаунте, который активно раскручивается с 2017 года, она регулярно выкладывает фотографии своей идиллической семейной жизни с мужем и детьми. Помимо этого Надя ведёт различные марафоны. А на заработанные миллионы покупает брендовую одежду, путешествует, записывает бездарные треки, открывает шоурумы и т.д и т.п. Чем же именно зарабатывает псевдозвезда? А тем, что дурит людей. Например, в своём проекте "Делай деньги" Серовски учит, как надо правильно зарабатывать в Сети, на своём личном примере абсолютно с нуля. Вот только клиенты "с нулём" её совсем не интересуют. Девушка берёт только тех, у кого уже имеется раскрученный блог или какой-то другой успешный бизнес.

Цена такого марафона Надин Серовски — примерно 500 тысяч рублей. Вопрос, зачем тебе идти и нести такие деньги блогерше, остаётся открытым. По словам девушки, она помогает своим подопечным найти единомышленников и достичь высоких результатов. Как инфлюенсерше удаётся продавать обещания успеха уже успешным людям — загадка. Видимо, цыганские корни у неё и правда есть. Упомянуть можно и ещё один крайне популярный курс Серовски — "Я выбираю себя". В нём Надин помогает женщинам обрести своё счастье. Конечно, она сама ведь так преуспела в этом! Хотя ещё в 2021-м дива развелась с мужем, так как, по слухам, закрутила роман с женатым мужчиной и разрушила сразу две семьи. Чему научит такая особа, неизвестно. Вот только от желающих отбоя нет. А по восторженным комментариям под её постами можно понять, что промывать мозги своей публике эта дамочка умеет очень качественно.

3. Оксана Самойлова

В последнее время Оксана Самойлова увлеклась инфоцыганством. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова сейчас у всех на слуху, ведь недавно она подогрела очередной хайп, объявив о милом примирении с Джиганом. Интересно, надолго ли? Как только имя блогерши начнёт мелькать в таблоидах реже, придётся снова выдумывать интересный скандал. В то время как обманутые фолловеры жалеют бедную и несчастную Оксану. Благодаря выдумкам о своей "несчастной" жизни с рэпером Самойлова открыла агентство по подбору нянь, клинику косметологии, а также запустила собственные бренды одежды и косметики. И всё это активно втюхивает добросердечным дурочкам, пишущим под её постами: "Оксана, какая ты замечательная, зачем тебе нужен этот ужасный алкоголик Джиган?" Серьёзно? Зачем? Чтобы разводить идиотов на деньги, отмечать Новый год в Париже, носить брендовые вещи и украшения, делать себе пластику и жить в шикарных хоромах.

4. Как разводит на деньги Виктория Боня

Виктория Боня на деньги подписчиков сделала пластику лица. Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Ещё одна очередная разводила. Виктория Боня стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2", тогда на колоритную девушку многие обратили внимание и стали приглашать в различные проекты. Но все запросы Виктории просто так не утолишь, поэтому она стала ещё и моделью в Интернете. Боня любит удивлять подписчиков экстравагантными поступками, не боится экспериментировать и шокировать. На фоне всего этого фотомодель решила поделиться своим великолепием с другими и запустила совершенно бесплатно "Университет для женщин", где учила их саморазвиваться и наполняться духовной энергией.

А потом девушка подумала, почему бы на этом хорошенько не нажиться. И запустила курс "Я — женщина-богиня". В рамках данного марафона блогер Виктория Боня учит простодушных дурёх раскрывать свою внутреннюю силу, обретать достаток и счастье, заставляя благоверного работать на ваше благополучие. Желающих пройти её курс великое множество. Хотя в Сети благодаря своим призывам вроде пить сок кактусов или сжигать собственное тело Боня давно стала кем-то вроде городской сумасшедшей. Тем не менее это не мешает ей зарабатывать на путешествия, развлечения, дорогие наряды, украшения, пластику и квартиры в родной стране и за рубежом. Хотя, вполне возможно, этот курс чему-то неплохому всё же да научит. Ведь, по слухам, разработала она его не сама, а стащила у других.

5. Кто такая Инна Тлиашинова и сколько она зарабатывает

Псевдопсихолог и инфоцыганка Инна Тлиашинова. Фото © VK / tliashinova

На своём официальном сайте блогерша Инна Тлиашинова позиционирует себя как профессионального психолога и в прошлом успешного юриста. Рассказывает историю успеха, хвастается знакомством со знаменитостями, фотографиями со счастливой семьёй и Филиппом Киркоровым. В Сети её величают главной подружкой звёзд. А она себя — "мастером разборов". Именно так называется её авторский курс, который, по обещаниям блогерши Тлиашиновой, поможет выявить причину ваших неудач и трансформировать их. Свои экспертные, работающие на результат разборы Инна делает и известным личностям, а они ей платят рекламой в своих соцсетях. Однако если посмотреть на отзывы звёздного психолога, то среди фейковых можно найти и настоящие, где Тлиашинову обвиняют в создании секты, обмане своих клиентов и попытке выдать за свой якобы авторский курс методику семейной терапии под названием "Расстановки по Берту Хеллингеру". Стоимость её услуг варьируется от 150 до 200 тысяч рублей. Вот интересно, после этого курса кто-то и правда стал счастливее? Или пока марафоны Инны, да ещё по таким ценам, радуют только её?