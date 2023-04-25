Самойлова и Джиган наконец прервали молчание после слухов о расставании
Самойлова и Джиган прервали молчание после слухов о расставании
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и Оксана Самойлова снова вместе. Спустя долгое время молчания супруги наконец-то помирились. Жена музыканта опубликовала в соцсетях совместный снимок из дома.
Самойлова сообщила о примирении с Джиганом. Скриншот © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / samoylovaoxana
"Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе. Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или счастью", — написала Самойлова под фотографией с мужем.
Напомним, в конце прошлого года Джиган и Оксана решили повторить самый счастливый день в жизни и провели вторую свадьбу, которая транслировалась онлайн и стала одним из самых шикарных звёздных мероприятий года. Однако уже в феврале поклонники узнали, что в семье рэпера очередной разлад: Джиган стал жить отдельно от семьи. Ранее музыкант уже публично просил у возлюбленной прощения, обратившись к ней с ласковым "домашним" прозвищем.
Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / iamgeegun