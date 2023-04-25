Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и Оксана Самойлова снова вместе. Спустя долгое время молчания супруги наконец-то помирились. Жена музыканта опубликовала в соцсетях совместный снимок из дома.

Самойлова сообщила о примирении с Джиганом. Скриншот © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / samoylovaoxana

"Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе. Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или счастью", — написала Самойлова под фотографией с мужем.