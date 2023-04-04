Джиган публично обратился к Самойловой фразой из трёх слов

Ещё совсем недавно, в конце прошлого года, Джиган и Оксана решили повторить самый счастливый день в жизни и провели вторую свадьбу, где записали клятвы голосами своих детей для большего эффекта, и в целом нехило потратились. Но и неплохо заработали: трансляция их свадьбы велась в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте". Однако уже в феврале, когда День всех влюблённых прошёл совершенно не в духе звёздной пары, все узнали, что в семье рэпера очередной разлад. Джиган живёт отдельно, а модель страдает в одиночестве, пытаясь заботиться о четверых детях.

Что именно стало причиной ссоры, так и неизвестно, хотя на мгновение и показалось, что завеса тайны приоткрылась: Джиган изменил Оксане — в Сети оказались скриншоты с перепиской рэпера с любовницей. Но уже вскоре представители певца опровергли их подлинность.

На протяжении последних месяцев рэп-исполнитель активно пытался убедить всех, что с супругой у них всё в порядке, то отговаривался болезнью, то работой над новым альбомом. Однако недавно публично попросил у возлюбленной прощения, обратившись к ней с ласковым прозвищем. Именно так он обычно называет любимую дома, по их с Оксаной признанию. В соцсетях Джиган опубликовал романтическое фото и подписал "Прости меня, Кара". Что именно сделал рэпер и за что извиняется, для широкой общественности остаётся секретом: ни он, ни его супруга карт не раскрывают.

Джиган вымаливает прощение у Самойловой в соцсетях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun