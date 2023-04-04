42-летняя Пэрис Хилтон выставила до безумия трогательные фото со своим первенцем
Три месяца назад, в январе 2023 года, дива стала мамой. И пусть Пэрис родила не сама, это не мешает девушке наслаждаться материнством и любить своё дитя. Эти фото тому подтверждение.
Если раньше всех интересовали вопросы, какой у Хилтон рост или размер ноги, сколько ей лет, то сегодня всем любопытно уже другое. В январе 2023 года актриса и бизнесвумен стала мамой, так что сейчас преданные фанаты то и дело умиляются новыми фотографиями с младенцем, которые Хилтон периодически выставляет. В этот раз мы можем наблюдать чёрно-белые трогательные снимки и краткую подпись: "От всего сердца".
Пэрис Хилтон с сыном Фениксом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton
42-летняя Пэрис давно хотела ребёнка от своего мужа бизнесмена Картера Реума, за которого вышла осенью 2021 года. По слухам, пара даже готовилась к ЭКО, но всё же передумала и воспользовалась услугами суррогатной матери. "Я всегда мечтала стать матерью, я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга", — сказала блондинка, когда впервые взяла малыша на руки.
Пэрис Хилтон с сыном Фениксом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton
Сына назвали Феникс Бэррон Хилтон Рым. По словам Пэрис, часть имени выбрали в честь покойного дедушки Бэррона Хилтона (того самого владельца сети отелей Hilton), а часть — в честь восстающей из пепла птицы феникс. Всё ради того, чтобы её сын рос и помнил, что катастрофы и триумфы происходят в течение всей жизни. Кстати, по словам самой блондинки, она хотела бы воспитывать нескольких детей. Интересно, через сколько мы узнаем чудесную новость о пополнении семейства Хилтон?
Но не все живут столь же беззаботно и гармонично. Набравшую вес Кристину Асмус заподозрили в беременности, а вырвавшаяся из-под опеки отца Бритни Спирс полуголая танцует с менеджером, случайно забыв надеть обручальное кольцо.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton