42-летняя Пэрис Хилтон выставила до безумия трогательные фото со своим первенцем

Если раньше всех интересовали вопросы, какой у Хилтон рост или размер ноги, сколько ей лет, то сегодня всем любопытно уже другое. В январе 2023 года актриса и бизнесвумен стала мамой, так что сейчас преданные фанаты то и дело умиляются новыми фотографиями с младенцем, которые Хилтон периодически выставляет. В этот раз мы можем наблюдать чёрно-белые трогательные снимки и краткую подпись: "От всего сердца".

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton

42-летняя Пэрис давно хотела ребёнка от своего мужа бизнесмена Картера Реума, за которого вышла осенью 2021 года. По слухам, пара даже готовилась к ЭКО, но всё же передумала и воспользовалась услугами суррогатной матери. "Я всегда мечтала стать матерью, я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга", — сказала блондинка, когда впервые взяла малыша на руки.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton