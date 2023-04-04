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4 апреля, 11:00

10 фото питомцев, которые унюхали вкусняшки, и теперь лучше уйти с их дороги куда подальше

Все собачники и кошатники знают, что, если любимцы унюхали еду, с ними лучше не шутить, а то ненароком можно остаться без пальцев. Собрали 10 уморительных фото, иллюстрирующих это на сто процентов.

"Не знаю, что ты там готовишь, но пахнет отлично", — aww.

Gif © Reddit / aww

"Вот где мы нашли нашу кошку на следующее утро после вечера барбекю. Должно быть, это пахнет курицей и стейками, которые мы готовили", — josephSaurusRex.

Фото © Reddit / josephSaurusRex

Фото © Reddit / josephSaurusRex

"Забыл дать ему команду "Ешь!". Бедняга просидел перед блюдом минут десять, не издав ни звука", — Herwiththetwodogs.

Фото © Reddit / Herwiththetwodogs

Фото © Reddit / Herwiththetwodogs

"Это Лили. Ей 21 год. Она уже плохо видит и слышит, но с обонянием у неё всё отлично. Только я начну готовить курочку, сразу просыпается и бежит на кухню!" series40special.

Фото © Reddit / series40special

Фото © Reddit / series40special

"Щёлкнула этого АНГЕЛА, который буквально молит о вкусняшках", — Twiggyalienboy.

Фото © Reddit / u/Twiggyalienboy

Фото © Reddit / u/Twiggyalienboy

"Соседскому коту, очевидно, нравится запах моей стряпни", — peagreenbean.

Фото © Reddit / peagreenbean

Фото © Reddit / peagreenbean

"Похоже, пассажир спереди унюхал мои чипсы", — fyflate89.

Фото © Reddit / fyflate89

Фото © Reddit / fyflate89

"Моя японская кошка любит сидеть возле рисоварки и нюхать свежеприготовленный рис", — zer8ne.

Фото © Reddit / zer8ne

Фото © Reddit / zer8ne

"Когда чувствуешь запах кофе по утрам", — polarbearbreeze.

Кадры из видео © Reddit / polarbearbreeze

Кадры из видео © Reddit / polarbearbreeze

"Вот как этот двуликий просит вкусняшки. Работает в десяти случаях из десяти", — jdhyzak.

Фото © Reddit / jdhyzak

Фото © Reddit / jdhyzak

10 очаровательных фото такс, объясняющих, почему этих собак называют сосисками...

10 очаровательных фото такс, объясняющих, почему этих собак называют сосисками...

Обложка ©

Reddit / fyflate89, peagreenbean

Сергей Трофимов
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