10 фото питомцев, которые унюхали вкусняшки, и теперь лучше уйти с их дороги куда подальше
Все собачники и кошатники знают, что, если любимцы унюхали еду, с ними лучше не шутить, а то ненароком можно остаться без пальцев. Собрали 10 уморительных фото, иллюстрирующих это на сто процентов.
"Не знаю, что ты там готовишь, но пахнет отлично", — aww.
Gif © Reddit / aww
"Вот где мы нашли нашу кошку на следующее утро после вечера барбекю. Должно быть, это пахнет курицей и стейками, которые мы готовили", — josephSaurusRex.
Фото © Reddit / josephSaurusRex
"Забыл дать ему команду "Ешь!". Бедняга просидел перед блюдом минут десять, не издав ни звука", — Herwiththetwodogs.
Фото © Reddit / Herwiththetwodogs
"Это Лили. Ей 21 год. Она уже плохо видит и слышит, но с обонянием у неё всё отлично. Только я начну готовить курочку, сразу просыпается и бежит на кухню!" — series40special.
Фото © Reddit / series40special
"Щёлкнула этого АНГЕЛА, который буквально молит о вкусняшках", — Twiggyalienboy.
Фото © Reddit / u/Twiggyalienboy
"Соседскому коту, очевидно, нравится запах моей стряпни", — peagreenbean.
Фото © Reddit / peagreenbean
"Похоже, пассажир спереди унюхал мои чипсы", — fyflate89.
Фото © Reddit / fyflate89
"Моя японская кошка любит сидеть возле рисоварки и нюхать свежеприготовленный рис", — zer8ne.
Фото © Reddit / zer8ne
"Когда чувствуешь запах кофе по утрам", — polarbearbreeze.
Кадры из видео © Reddit / polarbearbreeze
"Вот как этот двуликий просит вкусняшки. Работает в десяти случаях из десяти", — jdhyzak.
Фото © Reddit / jdhyzak
Животные/ домашние питомцы
Reddit / fyflate89, peagreenbean