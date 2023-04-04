10 фото питомцев, которые унюхали вкусняшки, и теперь лучше уйти с их дороги куда подальше

"Не знаю, что ты там готовишь, но пахнет отлично", — aww.

Gif © Reddit / aww

"Вот где мы нашли нашу кошку на следующее утро после вечера барбекю. Должно быть, это пахнет курицей и стейками, которые мы готовили", — josephSaurusRex.

Фото © Reddit / josephSaurusRex

"Забыл дать ему команду "Ешь!". Бедняга просидел перед блюдом минут десять, не издав ни звука", — Herwiththetwodogs.

Фото © Reddit / Herwiththetwodogs

"Это Лили. Ей 21 год. Она уже плохо видит и слышит, но с обонянием у неё всё отлично. Только я начну готовить курочку, сразу просыпается и бежит на кухню!" — series40special.

Фото © Reddit / series40special

"Щёлкнула этого АНГЕЛА, который буквально молит о вкусняшках", — Twiggyalienboy.

Фото © Reddit / u/Twiggyalienboy

"Соседскому коту, очевидно, нравится запах моей стряпни", — peagreenbean.

Фото © Reddit / peagreenbean

"Похоже, пассажир спереди унюхал мои чипсы", — fyflate89.

Фото © Reddit / fyflate89

"Моя японская кошка любит сидеть возле рисоварки и нюхать свежеприготовленный рис", — zer8ne.

Фото © Reddit / zer8ne

"Когда чувствуешь запах кофе по утрам", — polarbearbreeze.

Кадры из видео © Reddit / polarbearbreeze

"Вот как этот двуликий просит вкусняшки. Работает в десяти случаях из десяти", — jdhyzak.