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4 апреля, 09:37

СМИ в Германии заменили слово "мать" на "рожающее лицо" и спровоцировали скандал

Немецкая служба новостей Tagesschau заменила слово "мать" на "рожающее лицо"

Немецкая служба новостей Tagesschau в репортаже о новом законопроекте о декретных отпусках заменила слово "мать" на "рожающее лицо". За комментариями к редакции СМИ обратилась газета Bild.

Репортаж вышел 1 апреля. В сюжете говорилось о том, что декретный отпуск по рождению ребёнка сможет получать любой родитель. Однако именно слово "мать" журналисты не употребили ни разу, заменив его словами "рожающее лицо" и "их партнёр".

"На вопрос об отсутствии формулировки "мать" редакция Tagesschau ответила, что термин был выбран так, чтобы никого не дискриминировать", — рассказали в Bild.

Из-за своего решения телеканал наткнулся на волну критики в соцсетях. Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зёдер в "Твиттере" обвинил редакторов в безумии. Онлайн-версию репортажа корреспонденты всё-таки исправили и вернули понятие "мать".

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Ирина Фальке
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