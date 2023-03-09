Власти Берлина разрешили женщинам купаться в бассейнах топлес. Такое решение принял Департамент по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией немецкой столицы, передаёт Spiegel.

В тексте документа отмечается, что плавание топлес должно быть доступно "лицам женского пола и соответственно с женской грудью". Таким образом женщины смогут плавать в общественных бассейнах Берлина без верха, как и мужчины.

Ранее одна из жительниц города пожаловалась, что ей запретили плавать в бассейне топлес, хотя правила предусматривают только "стандартный купальный костюм" без каких-либо гендерных ограничений.