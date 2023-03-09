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9 марта, 14:53

Власти Берлина разрешили женщинам купаться в бассейнах топлес

Власти Берлина разрешили женщинам купаться в бассейнах топлес. Такое решение принял Департамент по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией немецкой столицы, передаёт Spiegel.

В тексте документа отмечается, что плавание топлес должно быть доступно "лицам женского пола и соответственно с женской грудью". Таким образом женщины смогут плавать в общественных бассейнах Берлина без верха, как и мужчины.

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Ранее одна из жительниц города пожаловалась, что ей запретили плавать в бассейне топлес, хотя правила предусматривают только "стандартный купальный костюм" без каких-либо гендерных ограничений.

Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала план феминистской внешней политики ФРГ, предложенный министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Российский дипломат предложила немецкой коллеге доказать, что она женщина.

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Никита Никонов
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