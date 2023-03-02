Захарова призвала Бербок доказать, что она женщина
Захарова — о плане феминистской внешней политики ФРГ: Пусть Бербок докажет, что она женщина
Мария Захарова и Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, © Getty Images / Christophe Gateau
Глава МИД Германии Анналена Бербок сначала должна доказать, что она женщина, а уже затем предлагать новую программу феминистской внешней политики ФРГ. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала план, представленный ранее немецким министром.
"Пусть сначала докажет, что она женщина", — приводит слова Захаровой газета "Взгляд".
Ранее Бербок и глава Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце презентовали план феминистской внешней политики ФРГ. Данная программа предполагает, что 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты по гендерному равенству, 85% — использовать эту цель как второстепенную. Кроме того, планируется ввести должность посла по феминистской внешней политике.
Ранее премьер Баварии Маркус Зёдер призвал канцлера Олафа Шольца "приструнить" Бербок, пока не поздно. По его словам, и сама глава МИД, и её партия "Зелёных" представляют угрозу безопасности ФРГ.