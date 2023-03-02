Захарова призвала Бербок доказать, что она женщина

Глава МИД Германии Анналена Бербок сначала должна доказать, что она женщина, а уже затем предлагать новую программу феминистской внешней политики ФРГ. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала план, представленный ранее немецким министром.

"Пусть сначала докажет, что она женщина", — приводит слова Захаровой газета "Взгляд".

Ранее Бербок и глава Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце презентовали план феминистской внешней политики ФРГ. Данная программа предполагает, что 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты по гендерному равенству, 85% — использовать эту цель как второстепенную. Кроме того, планируется ввести должность посла по феминистской внешней политике.