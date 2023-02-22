Немецкий политик призвал Шольца "приструнить" Бербок, пока не поздно
Премьер Баварии Зедер призвал канцлера Шольца остановить главу МИД Бербок с её высказываниями
Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер оппозиционной партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер обратился к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой "приструнить" главу МИД Анналену Бербок. Жёсткую критику со стороны политика вызвало заявление "фрау министра" о войне Запада с Россией.
По словам Зедера, и сама Бербок, и её партия "Зелёных" представляют угрозу безопасности ФРГ. Им стоит научиться "следить за словами", пока в этом ещё есть смысл, считает он.
"Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия. Да, мы помогаем Украине, но Германия не находится в состоянии войны с Россией. Господин Шольц, остановите Бербок с её неаккуратными высказываниями", — призвал баварский премьер в эфире телеканала Die Welt.
Напомним, Бербок опозорилась на Мюнхенской конференции, когда отвечала на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Она заявила, что весь мир будет счастлив, если Путин изменит собственное мнение на 360 градусов. В российском МИД после этого рекомендовали Бербок "выучить хоть один школьный предмет".
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