Глава МИД Германии Анналена Бербок признала ошибочным своё заявление о войне между Европой и Россией спустя две недели после того, как сделала его, что является слишком долгим сроком. Об этом RT заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

"На мой взгляд, признание крайне запоздалое. Это свидетельствует о её слабой подготовке для занимаемой должности. Но это отвечает общей тенденции деградации качества европейской политической мысли и европейских институтов управления", — отметил он.