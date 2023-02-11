"Слабая подготовка": Отказ Бербок от слов о войне Европы с Россией сочли запоздалым
Политолог Камкин: Бербок слишком поздно признала ошибочными слова о войне Европы с РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок признала ошибочным своё заявление о войне между Европой и Россией спустя две недели после того, как сделала его, что является слишком долгим сроком. Об этом RT заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
"На мой взгляд, признание крайне запоздалое. Это свидетельствует о её слабой подготовке для занимаемой должности. Но это отвечает общей тенденции деградации качества европейской политической мысли и европейских институтов управления", — отметил он.
По мнению политолога, подобные высказывания — верх непрофессионализма и политического цинизма для человека, который занимает должность главы МИД крупнейшего государства Европы.
Напомним, Анналена Бербок в конце января на заседании ПАСЕ призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом. Однако 11 февраля глава немецкого МИД призналась, что совершила ошибку, когда позволила себе подобные высказывания.
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ТАСС / Dpa / Picture-alliance