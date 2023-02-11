Памела Андерсон призналась, что в детстве мечтала стать монахиней или библиотекарем
Американская актриса Памела Андерсон рассказала, что в детстве мечтала стать монахиней или библиотекарем. Неожиданное признание звёздная блондинка сделала в недавнем интервью артистке Дрю Берримор, сообщает Daily Mail.
"Я хотела быть монахиней или библиотекарем. Но как-то по другому пути пошла. Не знаю, что случилось", — поделилась 55-летняя звезда "Спасателей Малибу".
При этом Андерсон отметила, что, несмотря на провокационный и эпатажный образ, она является очень верующим человеком и каждый день начинает с молитвы.
Кстати, недавно Памела призналась, что сильно поправилась во время работы над мемуарами. По словам артистки, она пережила сильный стресс из-за неприятных воспоминаний из прошлого. В итоге постоянное эмоциональное напряжение привело к тому, что Памела набрала 11 килограммов.
ТАСС / Picture alliance / Dpa