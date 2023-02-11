Памела Андерсон призналась, что в детстве мечтала стать монахиней или библиотекарем

Американская актриса Памела Андерсон рассказала, что в детстве мечтала стать монахиней или библиотекарем. Неожиданное признание звёздная блондинка сделала в недавнем интервью артистке Дрю Берримор, сообщает Daily Mail.

"Я хотела быть монахиней или библиотекарем. Но как-то по другому пути пошла. Не знаю, что случилось", — поделилась 55-летняя звезда "Спасателей Малибу".

При этом Андерсон отметила, что, несмотря на провокационный и эпатажный образ, она является очень верующим человеком и каждый день начинает с молитвы.