Захарова ответила главе МИД Германии на признание ошибкой слов о войне Европы против РФ
Захарова призвала главу МИД Германии Бербок не обострять конфликт на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок в том, что она совершила ошибку, заявив о "войне Запада" против Москвы.
"Послушайте, Анналена, если вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия", — написала Захарова в телеграм-канале.
Дипломат пристыдила Бербок за то, что Германия поддерживает киевский режим, который на протяжении восьми лет попросту уничтожает жителей Донбасса. При этом Захарова не стала исключать, что признавшая ошибку глава МИД ФРГ уже в который раз лицемерит.
Ранее Бербок признала, что совершила ошибку, когда сказала, что страны Запада "ведут войну" против Москвы. Напомним, в конце января на заседании ПАСЕ она призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом. Такое заявление прозвучало на фоне дискуссии по вопросу поставок танков Украине.
VK / МИД России