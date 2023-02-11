Захарова ответила главе МИД Германии на признание ошибкой слов о войне Европы против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок в том, что она совершила ошибку, заявив о "войне Запада" против Москвы.

"Послушайте, Анналена, если вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия", — написала Захарова в телеграм-канале.