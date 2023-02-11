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11 февраля, 11:56

Бербок назвала ошибкой заявление о войне Европы против России

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сделала ошибку, когда в январе говорила о войне Европы против России. В этом она призналась в беседе с газетой Tagesspiegel.

"Есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живёт", заявила она.

Кроме того, по словам Бербок, ей важно показать людям, что внешняя политика является не чем-то абстрактным, а напрямую связана с жизнью каждого человека.

Шольц озвучил единое с Бербок мнение об участии НАТО в конфликте на Украине

Шольц озвучил единое с Бербок мнение об участии НАТО в конфликте на Украине

Напомним, в январе на заседании ПАСЕ Бербок призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом. Такое заявление прозвучало на фоне дискуссии по вопросу поставок танков Украине. В ответ лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить Бербок в отставку. А в МИД ФРГ заявили, что слова министра были призваны подчеркнуть единство ЕС и НАТО.

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ТАСС / IMAGO / Christian Spicker

Светлана Оперук
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