Бербок назвала ошибкой заявление о войне Европы против России

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сделала ошибку, когда в январе говорила о войне Европы против России. В этом она призналась в беседе с газетой Tagesspiegel.

"Есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живёт", — заявила она.