Бербок назвала ошибкой заявление о войне Европы против России
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сделала ошибку, когда в январе говорила о войне Европы против России. В этом она призналась в беседе с газетой Tagesspiegel.
"Есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живёт", — заявила она.
Кроме того, по словам Бербок, ей важно показать людям, что внешняя политика является не чем-то абстрактным, а напрямую связана с жизнью каждого человека.
Напомним, в январе на заседании ПАСЕ Бербок призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом. Такое заявление прозвучало на фоне дискуссии по вопросу поставок танков Украине. В ответ лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить Бербок в отставку. А в МИД ФРГ заявили, что слова министра были призваны подчеркнуть единство ЕС и НАТО.
ТАСС / IMAGO / Christian Spicker