Таролог по раскладу объяснила, почему отношения Джигана и Оксаны Самойловой обречены на развод

Если верить соцсетям знаменитостей, Джиган и Оксана Самойлова то сходятся, то расходятся и никак не могут определиться, хотят они быть вместе или нет. Все точки над "i" расставила таролог Ольга Николаева, разложив на них карты. По её словам, очень сомнительно, что отношения пары восстановятся. А причина предстоящего развода кроется в следующем.

Согласно раскладу Ольги, карты туз кубков, башня, рыцарь пентаклей, король мечей и рыцарь кубков раскрывают для нас тайну истинной природы их отношений. В действительности брак рэпера и модели — не более чем фикция, на которой они решили хорошо подзаработать, обрамив её красивым, ничего не значащим антуражем. "Все эти карты говорят о том, что ни у Оксаны Самойловой нет чувств к Джигану, ни у рэпера к ней. Всё настолько печально, что не осталось даже страсти. Ни притяжения, ни сексуальной энергии в этой паре уже нет", — подчеркнула таролог.

Десятка кубков и тройка кубков свидетельствуют о том, что счастливой семьи они не смогли создать из-за убеждённости каждого в своём великолепии, когда на первый план оба ставят себя, а с партнёром не считаются. Супруги не заинтересованы друг в друге, говорит таролог, и даже пренебрегают второй половинкой. Не считают нужным совместно воспитывать детей. А если хвалят друг друга, то лишь из необходимости. Эксперт обратила внимание на зависимости Джигана, из-за которых порой он совершает спонтанные и нелепые поступки.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Как отметила Николаева, отношения между парой сохранялись по привычке. Они больше друзья, чем возлюбленные. Джигану комфортно проводить время с женщиной, которую не стыдно показать людям. Оксана же оставалась рядом только из соображений выгоды. Если верить картам, то связь супругов — просто сотрудничество.

Таролог Ольга Николаева в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила следующее: "Они были как брат с сестрой, которым удавалось производить впечатление красивой многодетной семьи. На самом деле, в этой иллюзии нет места искренним чувствам и любви. Им нравилось только делать фото для соцсетей и рожать детей, чтобы использовать семью в коммерческих целях. В частности, Джиган использовал Оксану для поддержания образа главы львиного прайда, настоящего мужчины".