Постоянно хочется спать: 6 лайфхаков, как бороться с не вовремя накрывающей сонливостью

Иногда бывает так, что целыми неделями, а то и месяцами чувствуешь усталость и сонливость. Казалось бы, поспи — и всё пройдёт. Но часто одним только отдыхом вопрос не решить. Тогда на помощь придут советы из материала ниже.

1. Правильное питание

Что делать, если постоянно хочется спать? Фото © Freepik / wayhomestudio

Для того чтобы бодро и энергично проводить свой день, необходимо уделить внимание правильному питанию. Прежде всего это означает отказ от жирной, тяжёлой, быстрой и углеводной пищи. Вместо этого необходимо употреблять большее количество свежих овощей и фруктов, белковых продуктов, злаковых культур и орехов. Такой рацион позволит укрепить организм и преодолеть сонливость.

Однако правильное питание не ограничивается только выбором продуктов. Важную роль играет и режим. Регулярное умеренное потребление пищи помогает поддерживать бодрость и энергию на протяжении всего дня. Поэтому не стоит пропускать завтрак, который является самой важной и полезной ежедневной трапезой, а пищу следует употреблять небольшими порциями через определённые промежутки времени.

2. Правильный подход к работе

Не перегружайте себя работой. Постарайтесь распределить свои задачи на рабочий день и не забывайте делать перерывы: они помогают сохранить концентрацию и эффективность, а также снижают риск возникновения усталости и сонливости.

3. Физическая активность

Как бороться с сонливостью: шесть простых советов. Фото © Freepik / drazenzigic

И пусть кажется, что спорт только утомляет, на самом деле он помогает чувствовать себя бодро и приносит много пользы для здоровья. Даже небольшая физическая активность может улучшить самочувствие и настроение. Например, несколько минут разминки утром зарядят энергий на целый день и помогут справиться с усталостью и стрессом. Бег, плавание или йога способны улучшить кровообращение и повысить уровень эндорфинов, а также укрепить иммунитет.

4. Регулярный сон

Не менее важным фактором в борьбе с вечно слипающимися от усталости веками — регулярный сон. По мнению экспертов, ложиться в кровать нужно в одно и то же время каждый день, чтобы организм привык к такому режиму и мог настроиться на восстановление сил. Регулярный отдых способствует повышению работоспособности и бодрости в течение дня, а выход на заранее заложенный ритм обеспечивает более глубокий и качественный сон. Однако не стоит забывать, что люди нуждаются в разной его продолжительности: кому-то стандартных семи-восьми часов может быть недостаточно для полноценного отдыха. Поэтому важно обращаться к ощущениям и находить свой оптимальный режим сна, чтобы получать от него максимальную пользу.

5. Регулярное расслабление

Шесть лайфхаков, как бороться с сонливостью. Фото © Freepik

Регулярные паузы в работе, медитация, йога — всё это помогает расслабиться и снять стресс, который может вызывать усталость. Занимайтесь хобби, общайтесь с друзьями и близкими, слушайте музыку или просто отдыхайте в тишине — это поможет вам снять напряжение и наладить психическое равновесие.

6. Соблюдение водного баланса

Не забывайте пить достаточное количество жидкости в течение дня, чтобы поддерживать свой организм в хорошей форме. Вода необходима для многих процессов в теле, включая регулирование температуры, смазывание суставов и транспортировку питательных веществ и кислорода в клетки. Рекомендуемое количество воды, которое нужно выпивать в течение дня, колеблется в диапазоне от полутора до двух литров, но может варьироваться в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов. Например, если вы занимаетесь спортом или живёте в жарком климате, вам может потребоваться больше жидкости. Не забывайте пить и следите за своими потребностями, чтобы ваш организм мог функционировать в лучшем виде.