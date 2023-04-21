Молчание – золото: Топ-6 бытовых ситуаций с мужчиной, когда женщине лучше промолчать

В жизни каждой женщины возникают ситуации, когда она хочет что-то сказать своему мужчине, но понимает, что сейчас лучше всё же промолчать. Во время ссор или сильного стресса у обоих эти моменты "тишины" могут стать золотым правилом. Рассмотрим шесть ситуаций, когда молчание — лучшая стратегия для любой женщины.

6. Когда мужчина сильно разозлился

Как правильно общаться с мужчиной: советы мудрых женщин. Фото © shutterstock

Когда мужчина сильно разозлился, лучшее, что женщина может сделать, — это промолчать, пока он не придёт в себя. Попытки успокоить мужчину в этом состоянии могут только усугубить ситуацию. Позвольте ему выговориться и остыть, а затем начните разговор снова.

5. Когда мужчина говорит о своих проблемах

Общество накладывает множество ограничений на поведение мужчин, и делиться своими проблемами — совсем не принято. Поэтому, когда партнёр всё-таки решается разоткровенничаться, нужно помолчать, слушать и ни в коем случае не обесценивать его переживаниями фразами вроде "да разве это проблемы". Вместо этого используйте такие моменты как способ сблизиться со своим любимым.

4. Когда мужчина находится в стрессе

6 ситуаций, когда молчание — лучшее решение конфликта с мужчиной. Фото © shutterstock

Если мужчина стрессует, то он, скорее всего, станет раздражительным и нетерпеливым. В этом случае женщина должна постараться не злить его сильнее своими словами и действиями. Просто будьте рядом с возлюбленным и дайте ему время для восстановления сил.

3. Когда мужчина критикует женщину

Когда мужчина критикует женщину, её первой реакцией на слова, скорее всего, окажется отрицание. В такой ситуации лучше всё же сначала промолчать и выслушать его точку зрения. Если вы начнёте защищаться, партнёр может перестать говорить с вами на какие-то личные темы вообще. К тому же мужчина, увидев, что вы готовы прислушаться к его мнению, будет искренне этому рад и даже извинится, когда поймёт, что перешёл границу. Но нужно понимать: если вас задели слова бойфренда или супруга, или вы поняли, что вами пытаются манипулировать, нужно обязательно об этом говорить. Чтобы мужчина не думал, что это нормально и он может постоянно так делать.

2. Когда мужчина говорит о своих чувствах

6 ситуаций, когда женщине не стоит спорить с мужчиной. Фото © shutterstock

Когда мужчина говорит о своих чувствах, женщина может захотеть перебить его и рассказать, что же испытывает она. Но перед этим нужно вспомнить, как часто партнёры не говорят о своих чувствах вообще. Поэтому в такой редкий момент близости и признаний лучше притаиться и слушать его во все уши. Мужчина может чувствовать себя неудобно и даже отверженно, если женщина начнёт говорить о своих чувствах, перебив его, это может помешать ему выразить свои эмоции или даже поспособствует закрытию в себе.

1. Когда мужчина говорит о своих успехах

Да, мужчины обожают хвалиться своими успехами. Не мешайте им это делать! В таком случае лучше говорить меньше, а если и делать комментарии, так только комплименты: как они правы и какие молодцы. Сами понимаете, так ваши отношения станут от такой хитрости только крепче. В конце концов, поддержка — дело взаимное, так что, когда придёт время, мужчина будет рад поддержать вас тоже.