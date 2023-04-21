Домашняя аптечка: 5 лекарственных растений, которые можно вырастить у себя на подоконнике

Существует множество растений, которые можно выращивать у себя дома и использовать в качестве лекарственных средств. Рассказываем о пяти вариантах, которые вы запросто можете вырастить у себя на подоконнике.

Лекарственное растение мята: фото, описание, применение

Выращивание лекарственных растений на подоконнике: описание, фото и использование мяты. Фото © Shutterstock

В чём польза мяты? Она является одним из самых популярных лекарственных растений, обладает успокаивающим эффектом, снимает боли в желудке и способствует улучшению пищеварения. Кроме того, помогает справиться с головной болью и насморком. Какие особенности выращивания мяты? Вы можете выращивать мяту как на открытом грунте, так и на подоконнике. Это растение предпочитает солнечное место и умеренный полив. Как применять лекарственную мяту для здоровья? Свежие листья мяты можно добавлять в чай, использовать в кулинарии или просто жевать. Растение также можно использовать для приготовления эфирных масел и настоек.

Лекарственное растение алоэ: фото, описание, применение

Фото, описание и польза алоэ: лекарственные растения на подоконнике. Фото © Shutterstock

В чём польза алоэ? Алоэ содержит множество полезных веществ, которые помогают справиться с различными заболеваниями. Оно обладает противовоспалительным, противомикробным и ранозаживляющим действием. Как вырастить алоэ у себя дома? Лекарственное растение алоэ можно выращивать на подоконнике, достаточно обеспечить ему яркое освещение и умеренный полив. Как применять лекарственное растение алоэ? Гель из листьев алоэ можно использовать для лечения ожогов, порезов и других травм кожи. Цветок также может применяться в косметических целях для увлажнения кожи и волос.

Лекарственное растение шалфей: фото, описание, применение

Выращивание лекарственных растений на подоконнике: фото и описание шалфея. Фото © Shutterstock

В чём польза шалфея? Шалфей обладает антисептическими свойствами, помогает справиться с воспалительными процессами в организме и облегчает дыхание. Можно ли шалфей вырастить дома? Лекарственное растение шалфей можно выращивать как на открытом грунте, так и на подоконнике. Растение предпочитает солнечное место и регулярный полив. Как использовать шалфей? Шалфей можно использовать как лекарственное средство в виде настоек и отваров для лечения простудных заболеваний, а также для улучшения пищеварения.

Лекарственное растение лаванда: фото, описание, применение

Выращивание лекарственных растений на подоконнике: фото и описание лаванды. Фото © Shutterstock

В чём польза лаванды? Лаванда обладает успокаивающим эффектом, помогает справиться со стрессом и бессонницей. Она также обладает антисептическими свойствами. Какие условия для выращивания лаванды дома? Её можно выращивать на подоконнике, обеспечив яркое освещение и умеренный полив. Как применять лекарственную лаванду? Лаванда может использоваться для приготовления ароматических масел и настоек, а также для создания атмосферы релаксации и уюта в доме.

Лекарственное растение розмарин: фото, описание, применение

Лекарственные растения на подоконнике: как вырастить розмарин. Фото © Shutterstock

В чём польза розмарина? Розмарин содержит множество полезных веществ, которые помогают улучшить пищеварение и память. Он также обладает антисептическими свойствами. Возможно ли вырастить дома розмарин? Да. Лекарственное растение розмарин можно выращивать как на открытом грунте, так и на подоконнике. Растение предпочитает солнечное место и регулярный полив. Как применять розмарин в качестве лекарственного растения? Розмарин можно использовать как лекарственное средство в виде настоек и отваров для улучшения пищеварения и укрепления памяти.