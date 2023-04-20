5 работающих тактик, как убедить мужчину начать жить вместе с женщиной

Чаще всего в отношениях именно девушка страстно желает как можно быстрее разделить с любимым общий быт. А вот парня такой поворот событий очень пугает. Причин для нерешительности может быть несколько. Мужчина далеко не всегда готов съехаться со своей возлюбленной, если долгое время жил один или с родителями. Сменить уже налаженный порядок вещей бывает непросто. Влиять на него могут и одинокие друзья, не готовые остепениться. И финансовая несостоятельность: не все могут иметь огромные зарплаты, чтобы и женщину баловать, и семью содержать, не говоря уже о покупке собственной квартиры. Также многих мужчин пугает ответственность, особенно если это их первые серьёзные отношения.

Психологи советуют в первую очередь поговорить с партнёром и узнать, каким он вообще видит ваше дальнейшее будущее. Если взгляды совершенно не совпадают, то отношения лучше сразу прекратить. А вот если наоборот, то тут уже другой вопрос. Любимого можно готовить к такому серьёзному решению постепенно. Рассказываем как.

1. Опишите партнёру все положительные моменты совместной жизни

Как заставить мужчину съехаться: 5 хитростей, которые работают. Фото © Shutterstock

Спокойно и без лишней эмоциональности изложите своему молодому человеку все плюсы, которые он получит, съехавшись с вами. Не забудьте упомянуть финансовую выгоду, комфортные условия, вкусную еду и другие приятности, которые вы в силе предложить. Если девушке хорошо известны предпочтения партнёра, то на них всегда можно ориентироваться. Не стоит делать упор на свои желания. Важно подчёркивать значимость и его интересов. Например, вместо фразы "Я хочу чаще с тобой видеться" лучше сказать: "Мы сможем проводить вместе больше времени".

2. Не давите на него, дайте время подумать

Спешка на пользу никому не пойдёт. Мужчины, как правило, не принимают решений моментально. Сначала им надо хорошенько всё обдумать и уже тогда объявить свой вердикт. Предоставьте партнёру больше свободы, не торопите его. Дав время и пространство на обдумывание проблемы, покажете, что он важен для вас не меньше собственных желаний и интересов. Будете выглядеть заботливой и чуткой. Таким образом, у него появится желание жить с вами. Не стоит и совсем забрасывать разговор. Правильно заранее назначить дату, когда вы обсудите вопрос совместного проживания, чтобы у него была возможность подготовиться.

3. Начните постепенно завладевать его пространством

Лайфхаки, как быстро съехаться с мужчиной: Начните постепенно завладевать его пространством. Фото © Shutterstock

Завоёвывать территорию нужно тоже постепенно. Для начала можно купить что-то вместе, например парные кружки или небольшой предмет интерьера. Важно, чтобы ему он тоже нравился, тогда мужчина, видя эту вещь у себя дома, будет вспоминать, как приятно было её покупать вместе с любимой. Позднее можно "случайно" у него что-нибудь забыть. И посмотреть на реакцию. Если она будет положительной, забыть можно ещё раз, но уже что-то иное. Тут главное — не переусердствовать. Повсюду разбросанные женские штучки начнут лишь раздражать его. Если квартира, в которую вы планируете переехать, ваша, то система обратная. Предложите партнёру перевезти к вам несколько его вещей, аргументируйте это удобством. Создайте для него комфортную атмосферу, чтобы мужчине хотелось возвращаться к вам и проводить на совместной территории больше времени.

4. Увеличивайте время, проводимое вместе

Количество совместных ночей должно постепенно становиться больше. Тогда партнёр мало-помалу привыкнет к жизни с вами. Нужно считаться с его мнением, не говорить, что это ваш дом и его никто не спрашивал. Наоборот, покажите, что вам не хватает надёжной мужской руки. Можно иногда давать ему небольшие задания, просьбы, например что-нибудь починить, переставить. Пусть кавалер почувствует себя нужным и важным на этой территории. Продемонстрируйте возлюбленному доверие, дав ему ключи от квартиры. Покажите, что вы его ждёте.

5. Устройте небольшой тест-драйв по совместной жизни

5 тактик, как уговорить парня начать жить вместе. Фото © Shutterstock

Можно отправиться куда-нибудь на выходные или в небольшой отпуск. Особой роли это не играет. Главное, чтобы на какое-то время вы оба могли погрузиться в атмосферу быта. Стоит продумать его так же досконально, как и сам отдых. У мужчины должны остаться положительные впечатления от жизни с вами. Покажите, какая вы хорошая хозяйка. Обратите внимание на то, какие моменты особенно важны для вашего молодого человека. Но не пытайтесь изменить его вкусы и привычки — это оттолкнёт и отдалит вас друг от друга.