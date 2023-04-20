5 правдивых сигналов, что вы не нравитесь или даже противны собеседнику

Когда мы общаемся с другими людьми, то хотим, чтобы наше присутствие приносило радость и удовольствие. Но порой случается и так, что собеседник не проявляет интереса или даже испытывает неприязнь. Как понять, что вы не нравитесь собеседнику или даже противны ему? Рассмотрим 5 правдивых сигналов, которые могут свидетельствовать об этом.

1. Невербальные сигналы

5 признаков того, что вы противны собеседнику. Фото © Freepik / KamranAydinov

Невербальные сигналы могут дать нам больше информации, чем слова. Если подозреваете, что не нравитесь собеседнику или даже думаете, что тот испытывает к вам неприязнь, проверить это можно по языку его тела. Человек станет неосознанно подавать следующие невербальные сигналы: Он не смотрит вам в глаза. Он кривит нос или губы, когда вы говорите. Он скрещивает руки на груди. Он отводит взгляд или склоняет голову в сторону, когда вы говорите. Он не отвечает на ваши вопросы или делает это малоинформативно.

2. Он не проявляет интереса

Если собеседник не вовлечён в беседу и не проявляет особого внимания к тому, что вы говорите, значит, вы ему не интересны. Заметили такое поведение? Попробуйте изменить тему разговора или задайте вопрос, чтобы привлечь его внимание. Если никаких изменений не последует, то бросайте попытки вытянуть разговор в одиночку — неблагодарное это дело.

3. Не отвечает на ваши звонки или сообщения

Когда собеседник не пишет первым, не отвечает на ваши звонки или сообщения — это явный признак, что вы ему не нравитесь. Ну подумайте сами — когда нам кто-то симпатичен, сложно сдержать себя, чтобы не писать эсэмэски каждую свободную минуту. Не стоит обижаться или всеми силами настаивать на общении, увидев такую пассивную реакцию. Лучше подождать, когда он сам свяжется с вами. Или найти другого человека для общения.

4. Он избегает встреч

Как понять, что вы не нравитесь собеседнику? Фото © Shutterstock

Знакомый постоянно отказывается от встреч или придумывает отговорки, чтобы не видеться с вами? Это может свидетельствовать о том, что вы ему не нравитесь или даже противны. Попробуйте понять, почему это происходит. Но если объективных причин найти так и не удалось (не было обид или ссор), то тут и к бабке ходить не надо — просто бросайте попытки подружиться!

5. Постоянно отвлекается на телефон

Собеседник постоянно отвлекается на телефон во время разговора с вами? Это тоже прямой признак, что ему не интересны ни вы, ни этот разговор. Попробуйте изменить тему или спросите, что такого важного в смартфоне его постоянно отвлекает. Если поведение и игнорирование вас продолжатся дальше или станут повторяться каждую вашу встречу, то просто примите тот факт, что человек не хочет пытаться наладить контакт.