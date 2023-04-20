Праздник мученицы Акилины Младшей: Чего нельзя делать 20 апреля в Светлый четверг

Начался четверг с первого солнечного затмения – 2023, которое произошло в 7:15 по московскому времени. Примерно также с утра 20 апреля начал ретроградить Меркурий — Лайф специально поговорил с экспертами, чтобы выяснить, чем эти события обернутся для всех знаков зодиака.

Но те, кто далёк от астрономии и эзотерики, тоже отмечают несколько праздников. Например, 20 апреля считается Днём поисков смысла жизни. Очень актуально подумать о своих целях и перспективах всем, кто немного запутался в этой бесконечной гонке. Также в Светлый четверг 20 апреля отмечают день Акилины Младшей — церковный праздник.

Акилинин день 20 апреля: Что значит?

День мученицы Акилины Младшей: История и традиции. Фото © Freepik

Церковный православный праздник, выпавший на 20 апреля 2023 года, отмечается в честь мученицы Акилины Младшей и мученика Руфина. Дьяконы после попадания в темницу (точнее, там находился Руфин, а Акилина приходила за ним ухаживать) смогли обратить в христианскую веру 200 воинов-римлян, за что и были казнены.

На Руси этот день назвали Акилининым, но не только из-за церковного праздника. По преданиям, именно в этот день, выпавший в 2023 году на 20 апреля, пробуждаются от зимнего сна русалки и мавки. В славянской мифологии русалками становились женщины-утопленницы, а также умершие некрещёные дети. На Руси в Акилинин день было принято приносить русалкам в водоёмы чистые рубашки и полотенца, топя их, чтобы эти существа не вредили людям.

Что нельзя делать 20 апреля

Чего нельзя делать 20 апреля, в Акилинин день, когда просыпаются русалки. Фото © Freepik

Из-за церковного праздника мученицы Акилины Младшей, Светлого четверга и начала ретроградного Меркурия на 20 апреля распространяется несколько запретов. В этот день нельзя: Тратить последние деньги и совершать крупные покупки.

Ходить в лес и на речку — природа 20 апреля становится очень опасной.

Нельзя сквернословить и ругаться рядом с водоёмами, кидать что-то в воду.

Не стоит смотреть после захода солнца в окно и заглядывать в чужие.

В спальне нельзя сушить зонтики и оставлять верхнюю одежду, в которой выходили на улицу.

Уже с наступлением сумерек не стоит резать новую буханку хлеба — спровоцируете в доме скандалы и бедность.